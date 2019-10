Mandag ble det kjent at minst 36 personer er blitt dømt til ubetinget fengsel i opptil åtte måneder på grunn av feil praktisering av trygderegler.

Rødts leder Bjørnar Moxnes er ikke imponert over regjeringen.

– Det er en skandale at NAV og staten har valset over enkeltmenneskets rettssikkerhet. Jeg mistenker at denne skandalen er et utslag av politiske signaler, fordi vi har en regjering som mistenkeliggjør folk som er syke og trenger hjelp fra NAV, sier Moxnes til TV 2.

Han vil følge opp saken videre med arbeidsminister Anniken Hauglie.

– Jeg kan ikke utelukke noe som helst, heller ikke at Rødt stiller mistillitsforslag, sier Moxnes.

Minst 48 uriktige dommer



SV-leder Audun Lysbakken sier til NRK at det som har skjedd er en katastrofe for de som er rammet, men også politisk.

– Det handler om livene til folk, sier Lysbakken, som vil kreve at Hauglie umiddelbart redegjør for Stortinget.

– Så lukter det kontrollsak av dette. Dette må få konsekvenser, men først må vi få klarhet i alt som har skjedd, sier Lysbakken til statskanalen.



Hauglie varsler at hun vil iverksette en ekstern gjennomgang for å granske hvordan EØS-regler kan ha blitt praktisert feil siden 2012.

Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, der 36 av dem er ubetingede fengselsdommer.

BEKLAGER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Rundt 2400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.

– Svært alvorlig

Det var en gjennomgang av praksis i NAV som viste hvordan reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, ikke har vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

– Dette er en svært alvorlig sak, hvor mennesker urettmessig er anmeldt og fått til dels store tilbakebetalingskrav fra NAV. På bakgrunn av anmeldelser er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner. Jeg beklager overfor de som er berørt og deres familier, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Personene det gjelder er de som etter 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, og som har søkt om å oppholde seg i EU/EØS og fått avslag. Det gjelder også de som har fått slike utbetalinger stoppet på grunn av opphold i EU/EØS, eller som har fått krav om tilbakebetaling på grunn av opphold i EU/EØS.