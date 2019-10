Mandag kom det fram at uriktig praktisering av trygderegler har ført til at minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder.

Det var en gjennomgang av praksis i NAV som viste hvordan reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, ikke har vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

En foreløpig oversikt viser at omtrent 2400 personer kan ha fått tilbakebetalingskrav som kan være feil.

– Store mørketall

Advokat og trygderettsekspert Olav Lægreid mener mørketallene kan være store.

– Dette er bare toppen av isfjellet. Disse 36 som er dømt representerer bare en andel av de som er blitt tiltalt, og de igjen representerer bare en andel av de som er blitt anmeldt. Disse igjen representerer kun en andel av de som har fått problemer med NAV på grunn av den uriktige praksisen, sier Lægreid til TV 2.

Han sier feilen som er begått bygger på en uriktig forståelse av EØS-avtalen, som blant annet har som formål å sikre mobilitet av arbeidskraft og trygderettigheter.

– I folketrygdloven stilles det vilkår om at de som mottar sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger må oppholde seg i Norge. Men EU-forordning 883/04 slår fast at når man har trygderett i Norge, så har man rett til å transportere den til andre land innenfor EØS-området, sier Lægreid.

– Det er bestemt at vi ikke skal ha noen lover som er i strid med EØS, og det er her jeg oppfatter at den juridiske problematikken ligger, fortsetter han.

– Samme regler før 2012

Arbeidsminister Anniken Hauglie sa på mandagens pressekonferanse at reglementet ikke har vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012. Men Lægreid sier at den gamle forordningen hadde tilsvarende regler.

– Dette må dreie seg om mange tusen personer. Antallet kan være enda større enn de 2400. Det har vært en praksis over mange år der NAV har oppfattet at denne forpliktelsen ikke gjelder at man har rett til å ta med seg ytelser, sier han.

Han påpeker imidlertid at det er veldig positivt at dette nå blir satt fokus på.

– Denne uriktige forståelsen har hatt store konsekvenser for et stort antall personer, og den opprydningen som nå må gjøres vil være nokså krevende for NAV. Den økonomiske betydningen kan være veldig, veldig stor. Selve beløpene kan dreie seg om milliarder, sier han.

– NAV har sovet i timen

Advokat Anders Rosenberg reagerer også sterkt på dagens avsløringer.