Ingebjørg (31) ute av Farmen – mener en av deltakerne må endre væremåte

Etter at Marte Flobergseter (22) sendte hjem Vivian Kvarven (47) i forrige ukes kunnskapskonkurranse, var det igjen 22-åringen fra Lesjaskog som måtte velge seg en andrekjempe.

Valget falt på Ingebjørg Monique Haram (31), som tidligere i sesongen viste muskler da hun knuste Stine Alice Claussen-Væringstad (22) i melkespann.

Det var derfor ingen overraskelse at Ingebjørgs valg av tvekamp ble den ovennevnte grenen.

Det som derimot overrasket flere var at 31-åringen fra Bærum måtte forlate Farmen.

Ingebjørg fikk et hemmelig oppdrag fra en av de gjenværende deltakerne. Se hva hun må gjøre i videovinduet øverst i saken.

– Det var helt greit å ryke i dag. Jeg savner sønnen min veldig mye, og jeg har fått oppleve alt jeg ville oppleve her på gården. Og Marte er en kjempekonkurrent, så jeg unner henne seieren i dag, sier hun til TV 2 kort tid etter tapet.

Hun forklarer videre at det begynte å gå galt da den ene armen bøyde seg.

– Det gikk ikke an å rette den ut. Den ville det bare ikke, så da ble det slutt ... Det er ikke så vondt som folk sier at det er. Det føles bare ut som om noen drar ned armene dine, og at det ikke er mulig å rette dem ut. Så det var kjedelig, sier hun.

VIDERE I FARMEN: Marte Flobergseter kan fortsette kampen for tilværelsen. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Få ønsker Marte tilbake

Ingebjørg angrer ikke på at hun valgte melkespann, og sier hun ikke var rett person til å slå ut motstanderen Marte.

– Hun har alltid vært en stor konkurrent. Det gjelder bare å finne riktig person til å slå henne ut, sier Ingebjørg, og fortsetter:

– Man kunne alltids prøvd seg på kunnskap, men Marte har lest mye og hun har øvd seg ekstremt på alle grener. Så det blir vanskelig å slå ut Marte uansett.

Ingebjørg tror at Marte kommer til å slite med å komme tilbake til gården. Hun hevder det er få som ønsker 22-åringen videre i spillet.

– Jeg tror nok Marte er i fare for å bli en ny førstekjempe. Det er ikke noe særlig hyggelig for henne å komme tilbake på gården, fordi det er få som ønsker henne tilbake. Jeg håper hun endrer litt på væremåten slik at hun kommer bedre inn i gruppa. Det er aldri hyggelig å ha en sutrekopp rundt seg, sier Ingebjørg, og legger til at det kanskje har noe med Martes unge alder å gjøre.

– Kan ikke komme hjem uten bil

Det hun trodde skulle være en endelig utgang fra 1919, viste seg å kun være starten på et nytt eventyr. På torpet Buåsdalen venter tre spente fjes på en ny samboer.