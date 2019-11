En av disse danker ut «pølse i vaffel»

– Litt løk?

– Litt løk hadde vært godt, noe som tilfører litt sånn syrlighet til det. Og kanskje også noe som tilfører litt tekstur.

Vaffelen med brie og appelsingelé var derimot litt for lite kreativ.

– Her kunne man hatt en blåmuggost, mener Hjeltnes.

– Ja, kunne hatt litt mer punk, stemmer Nilsen i.

– Den synes jeg var genial

Selv om juryen synes vaffelen med pinnekjøttrester er blass på utseende, imponerer den på smak.

– Jeg tenkte at her mangler det rotmos, og det her blir tørt. Men når du bretter den sammen – wow, for en smak, sier Andersen.

– Dette skjønner munnen min. Og den skjønner at det er godt, forteller Nilsen begeistret.

Panelet får selvsagt også servert vaffelen som de tre kandidatene skulle utfordre – pølse i vaffel.

– Det funker kjempebra, mener Nilsen.

– Her har du smakene: Du har god pølse, så har du sennepen og ketsjupen. Så blir det en sånn herlig smakskombinasjon, utfyller Andersen.

Til tross for at panelet er begeistret for pølse i vaffel, er det pinnekjøttrester som stikker enstemmig av med seieren.

– Den synes jeg var genial, uttrykker Hjeltnes.

– Dette er jo restemiddag etter julemiddagen første juledag. Når du skal lage julelunsj, så har du pinnekjøtt i vaffel, tipser Andersen.

– På en fredagskveld – pølse i vaffel. Lørdagskveld – pinnekjøtt i vaffel, konstanterer Nilsen.