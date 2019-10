Heine Jensen ledet Tysklands kvinnelandslag i håndball-VM i 2011 da de vant åpningskampen mot Norge. Dansken skal nå tilbake til VM, men denne gangen som trener for Kina.

Usikker tid i vente

Det er med litt blandede følelser at Jensen setter kursen mot VM i Japan med samboer og to barn hjemme i Norge, men muligheten var helt unik.

– Denne muligheten med Kina var så crazy at jeg måtte bare si ja. Risikoen for å angre på å ikke gjøre det var for stor. Det var sluttkonklusjonen som ble diskutert både hjemme med familien og med klubben, forteller dansken.

Da det kinesiske håndballforbundet banket på døren, tok Jensen utfordringen. Målsettingen for det kommende mesterskapet er å få en bedre plassering enn 24. plassen i forrige VM. Men han ville ikke gjort det uten sin norske kollega.

– Jeg kan med sikkerhet si at jeg ikke ville gjort jobben alene. Med idrett går det ikke alltid som man håper på, men det kan også gå fantastisk. Det er godt å ha med noen å dele denne opplevelsen med uavhengig om det går bra eller dårlig.

– Jeg vet ikke helt hva jeg går til

Med tolk og visum i boks, er Jensen godt i gang med forberedelsene. De siste ukene har han mottatt fire kamper om dagen for å kunne studere spillerne sine.

– Det som trekker meg veldig er at det er så annerledes. Det er så nytt og spennende, men jeg vet ikke hva jeg går til. Jeg vet bare at det ikke er som det er hjemme og helt sikkert ikke noe som jeg har gjort før.

Etter en karrière som tysk klubb- og landslagstrener, mestret Jensen tyskspråket godt. Denne gangen har treneren fått tilgang til tolk, men har et ønske om å lære seg noen kinesiske gloser innen den tid.

– Jeg kommer til å prøve å lære meg noen grunnleggende begreper i håndball, men kinesisk er ikke akkurat det enkleste språket å lære seg, sier Jensen.

Jensen og Kina møter Russland i deres første kamp i VM 30. desember.