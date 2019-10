Det skal ha vært diskusjoner i Kardashian West-leiren de siste dagene, ifølge nettstedet Insider.

Den verdenskjente familiens kvinnelige medlemmer er blant annet kjent for å være svært glad i sminke, og både Kim Kardashian West (39) og søsteren Kylie Jenner driver sine egne sminkemerker.

Nå skal Kims eldste datter North West (6) ha latt seg inspirere og utviklet en stor interesse for nettopp sminke og mote.

Det faller ikke i god jord hos pappa og artist Kanye West (42), som nå forbyr datteren å gå med sminke eller magetopp frem til hun blir tenåring.

– Jeg synes ikke North skal ha på seg crop topper (magetopp, journ.anm.) bare fordi jeg lot henne ha på en stroppekjole da hun var to år, uttalte rapperen i et intervju på Beats 1 radio, og la til:

– Jeg føler annerledes nå som jeg er blitt kristen, er gründeren bak en tre milliarder dollar-organisasjon og har vært gift i fem år.

Stor diskusjon

KKW Beauty-gründer og mor Kim Kardashian West er derimot ikke like streng.

– North prøver å bruke sminke, men møter sterk motstand fordi faren hennes forbyr all sminke for henne frem til hun er tenåring, sier hun til E! News.

Hun forteller at det har blitt en stor diskusjon i hjemmet, men at det er til det beste. Samtidig forteller hun at ektemannen også har reagert tidligere på at hun har latt datteren sminke seg.

– Jeg lot henne ha på seg en liten rød kjole hun har til jul, jeg lot hun ha røde lepper og litt annen sminke. Det havnet jeg litt i trøbbel for, sier 39-åringen.

Kjører ny stil

Den 42 år gamle rapperen har vunnet over 20 Grammy-priser, solgt til platinum for nesten samtlige av sine album og samarbeidet med flere av dagens største artister som blant andre Jay-Z, Rihanna og Paul McCartney.

Rapperen fra Atlanta har tidligere vært kjent for tidvis svært grov språkbruk og harde tekster på sine plater.

For noen dager slapp artisten sitt nye album «Jesus Is King», og lover samtidig en helt ny stil fremover. Fra nå av vil han droppe banningen og satse på gospel i stedet.