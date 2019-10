– Vi er tilhengere av at man må få lov til å bruke bluss på tribunene. Det gir fotballen en fin ramme og atmosfære.

– Det er over streken

Det mener Gjert Moldestad i Norsk Supporterallianse (NSA). Men det må skje på lovlig og forsvarlig vis. Ikke slik som på Åråsen lørdag da flere av bortefansens tilskuere brukte bluss og pyro både før og underveis i kampen i det som utviklet seg til et kaos.

– Vi er ikke tilhenger av at det kastes bluss ut på banen, inn i leiligheter eller at det blir skutt opp fyrverkeri. Det er over streken. Men ser man bort fra det, så var det fantastisk stemning og en fin ramme. Det er et eksempel på hvor flott bruk av bluss kan være, sier Moldestad til TV 2.

Han understreker at det er kjedelig for Vålerenga-fansen at noen enkeltpersoner ødelegger inntrykket og farger oppfatningen av hele arrangementet. Selv fordømmer Klanen handlingene til det de omtaler som «en gjeng med idioter».

Politiet måtte passe på Vålerenga-fansen på Åråsen. Foto: Terje Bendiksby

Gjennom arbeidet i NSA ønsker organisasjonen å bistå klubber eller supporterklubber som ønsker å bruke bluss og pyro i forbindelse med kamper - det være seg sikkerhetsmessige spørsmål eller hjelp til innkjøp av utstyr.

– Vi ønsker enda mer åpenhet rundt brus av bluss, men det skal være trygt og sikkert. Vi er tilhengere av å følge reglene som ligger der, sier Moldestad.

Kjernen feiret Lerkendal stadion 70 år med bluss før Eliteserie-kampen mellom Rosenborg og Vålerenga. Foto: Ole Martin Wold

Blir lagt merke til

NSA er i tett samarbeid med NFF og klubbene for å sikre forsvarlig og ikke minst lovlig bruk av bluss under kamper i forbundets regi. Hendelsene på Åråsen hjelper ikke saken, det gjør heller ikke situasjoner som den som fikk Glimt-ledelsen til å se rødt i høst.

Det understreker behovet for tettere samarbeid, mener Moldestad.

– Supportere er ikke en masse av folk. Noen mener man kunne blusset hele kampen gjennom, noen mener det er greit som i dag. VI representerer mange ulike mennesker, sier Moldestad.

Han mener at bluss gir en ekstra piff til oppgjør i Eliteserien, som ikke kan lokke med profiler som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

– Det har enda ikke vært en skade på norske tribuner så lenge bluss er brukt på riktig måte. Selv om det har vært noen enkelthendelser, så finnes det mange gode eksempler på hvordan vi gjør dette på en lovlig og god måte, sier Moldestad.

Dét er også blitt lagt merke til utenfor Norges grenser. Moldestad ble nylig kontaktet av en person som jobber med dekningen rundt den skotske storklubben Celtic.

– Der ønsker de å bruke bluss. Flere nasjoner og ligaer ser til Norge og hvordan man kan få det til på en lovlig måte. Det er kjekt at det vi får til er noe som andre ser opp til. Grunnen er jo at det er med på å gi farge til tribunen. Det er stilig. Det er jo en grunn til at folk kjøper fyrverkeri på nyttårsaften, sier Moldestad.