– Etter gjennombruddet sist vinter stilles det store forventninger til 20 år gamle, Kristine Stavås Skistad, fra Konnerud ved Drammen. Og hun er forberedt på!

– Jeg selv har jo alltid gått med de største drømmene. Å vinne VM- eller OL-gull og jeg håper det skal skje snart, sier hun til TV 2.

Stavås Skistad er frittalende og har skapt overskrifter i mediene.

– Jeg har alltid sagt hva jeg mener og skjønner ikke hvorfor alle kan gjøre det.

Og oppmerksomhet ble det også da hun tydelig fortalte hva hun mente da hun ikke kom med på landslaget, men måtte ta til takke med en plass på rekruttlaget.

– Jeg mener at jeg var kvalifisert, men ser i ettertid at det nok var lurt med rekruttlaget. Det hadde vel vært fare for at jeg hadde gått alene og kjedet meg på det beste landslaget.

– Hva mener du med det?

– De går jo ganske så fort selv på langturer og jeg er ikke helt der ennå. Det eneste. Det eneste jeg henger med på er hurtighet og derfor er det nok den beste løsningen med rekruttlaget for meg.

– Det får jeg ta igjen etter karrieren

– Men, det som skjedde har ikke gått utover motivasjonen til å satse videre?

– Nei. jeg føler at jeg er seriøs - og er veldig god på den slapp av-biten. Jeg er kanskje like glad i å slappe av som å trene, sier hun og smiler lurt.

– Ja, apropos seriøsitet, hvor dedikert er du?

– Jeg prøver å komme meg i seng til skikkelig tid. Også har jeg valgt å kutte ut alkohol. Jeg hadde en trener som sa at man ikke kun få ut sitt potensial hvis man drakk alkohol. Derfor har jeg holdt meg unna, for jeg får dårlig samvittighet overfor treneren hvis jeg skulle gjøre det.

– Så en gullfest blir i dannede former?

– Ja, jeg får ta det igjen etter karrieren.

Kristine Stavås Skistad sesongdebuterer på Beitostølen 22. november. Da er det sprint i klassisk stil.