Utvalget av elbiler i Norge har økt kraftig i år, til neste år blir det enda flere. Vi står foran en skikkelig offensiv fra flere merker. I tillegg kommer en rekke kinesiske bilprodusenter til Norge. Det vil naturligvis gjøre konkurransen enda tøffere for de eksisterende aktørene.

En av dem som nå melder seg på er Seat. Deres Mii electric er søstermodellen til VW e-up! som har vært på markedet i mange år allerede.

Mii er fra før en av de billigste elbilene du kan kjøpe i Norge. Nå går Seat også ut med en helt ny abonnementsjeneste som er svært gunstig priset.

Førstemann til mølla

Importøren har i dag sluppet nyheten om det de kaller Frii, en bilabonnementstjeneste hvor Mii electric blir tilgjengelig for 1.990 kroner i måneden. Det er ingen bindingstid, bare en måneds oppsigelse. Og praktisk talt alle kostnader skal være inkludert, blant dem forsikring og service.

Bilene blir tilgjengelige etter førstemann til mølla-prinsippet, men Seat Norge har allokert et solid antall biler til Frii.

– Dette er både interessant – og gunstig for kundene. Seat har så langt hatt en trang start på comebacket sitt i Norge. De trenger noe som kan få fart på salget. Og her har de nettopp det. Denne dealen ser rett og slett veldig bra ut, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som følger nybilmarkedet tett.

Denne Seaten er en prøvekanin for hele Europa

Broom-Vegard var til stede på verdenslanseringen av Seat sin elbil, Mii electric, tidligere i år.

Mye med liten skrift?

– Men abonnement på bil er ikke noe helt nytt?

– Det er riktig, men vi har aldri sett en pris på dette nivået tidligere. Samtidig er det nok veldig positivt for kundene at det er såpass fleksibelt. Her slipper man å binde seg opp slik det er med vanlig leasing. Og det gir et veldig forutsigbart bilhold, sier Vegard.

Dette sier Seat selv om ordningen:

– Reaksjonen vi har møtt i våre enkle pre-tester i markedet er at det må være mye med liten skrift. Men det er det altså ikke, utover vanlige standardvilkår. Frii er så billig som det først fremstår, sier Ole Kristian Ågotnes, direktør for Seat i Norge i Harald A. Møller AS.

Enda et bilmerke kutter ut dieselmotor

Norge er testmarked

– Vår Frii-tjeneste er en fullblodsvariant som tilbyr splitter nye elbiler til en vesentlig lavere pris enn andre forsøker å treffe den samme målgruppen med. Vi ser at produktet appellerer til unge, urbane og spontane målgrupper. De ønsker tilgang til elbiler, de ønsker fleksibilitet, men våre undersøkelser viser at målgruppen ikke ønsker å bruke 7.000-8.000 kroner i måneden på bil. Kroner 1.990 derimot, tror vi blir mer interessant, sier Ågotnes, i en pressemelding.

Det norske markedet er elektrifisert og digitalisert, noe som var tungtveiende da Seat pekte ut Norge som testmarked for konsepter som siden kan rulles ut i andre land. Erfaringene fra bilabonnementstjenesten Frii påvirker derfor hvordan bilabonnement-markedet kan se ut internasjonalt i fremtiden.

Slik ser Seats nye elbil ut innvendig.

259 kilometer på strøm

– Skal vi lære om potensialet i markedet for bilabonnementstjenester, må vi lansere alternativer tilpasset forventningene målgruppen har til slike produkter. Det gjør vi med Frii, og vi har ambisjoner om at det vi kommer til markedet med nå gir verdifull innsikt, samtidig som Seat kan komme på radaren til enda flere i Norge, sier Ågotnes.

Mii electric har for øvrig en elektrisk rekkevidde på inntil 259 km etter WLTP-standarden. Seat Norge åpnet for salg av bilen for kort tid siden, med en startpris som la seg under alle de direkte konkurrentene. Mii electric starter på 179.900 kroner inkludert frakt og levering. Fra i dag åpnes det for bestilling av Frii-abonnement.

