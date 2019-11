Nå blir lånet dyrere – slik kan du spare tusenvis av kroner

Tusenvis å spare

Tvetenstrand har laget et regnestykke som viser hvor mye du kan spare ved å bruke tid på å forhandle ned boliglånsrenta.

Om du har et lån på tre millioner med en rente på 3,4 prosent, må du hver måned betale 8.500 kroner i rene rentekostnader. Om du kan forhandle renta ned til 3,15 prosent, betaler du i stedet 7.875 kroner i måneden for et avdragsfritt lån.

Med en rente på 2,9 prosent, som i dagens marked bør være oppnåelig for de aller fleste, betaler du 7.250 kroner i måneden for et lån på tre millioner.

Det betyr at du kan spare 15.000 kroner i året om du kan forhandle deg til en rente som er 0,5 prosentpoeng lavere. Om du tar skattefradraget du får for å betale ned renter med i regnestykket, blir summen du sparer etter skatteoppgjøret på 11.700 kroner.

Med et lån på tre millioner vil hver renteøkning på 0,25 prosentpoeng gi deg 625 kroner mer i rentekostnader hver måned

– Bankene kan nesten alltid gjøre noe

Dersom oversikter fra eksempelvis Finansportalen eller Norsk Familieøkonomi viser at andre banker kan tilby deg lavere boliglånsrente enn du har i dag, må du snakke med banken din.

– Bankene har marginer, og kan nesten alltid gjøre noe med renten din. Om du har sett bedre tilbud andre steder i markedet, hjelper det veldig ofte å ta en telefon til banken, sier forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund, Carsten Pihl.

HJELPER BOLIGEIERE: Forbrukersjef i Huseierne, Carsten Pihl. Foto: Christiane Y. Vibe / Huseierne

Det kan være litt styr å bytte bank, og derfor bør du alltid først sjekke hva din egen bank kan tilby. Samtidig vil de aller fleste banker være interessert i at du flytter lånet over til dem, og derfor være behjelpelige gjennom flytteprosessen.

Om banken din ikke kan matche tilbudet du har fra andre banker, bør det ikke være noe spørsmål om hva du skal gjøre.

– Ut fra tallene vi ser på Statistisk sentralbyrå er det mange som sitter med dyre lån. De fleste har godt av å ta en sjekk, sier Pihl.

Bedre sikkerhet?

Så hvilke argumenter kan du bruke overfor banken til å forhandle deg til en bedre rente?

Et av de beste er åpenbart dersom du ser at andre banker kan tilby deg lavere. Men det finnes også andre gode argumenter du kan bruke for å overbevise banken om at du fortjener bedre.

– Et typisk argument for lavere boliglånsrente er at du har hatt boligen lenge, slik at deler av lånet er nedbetalt eller du har foretatt oppussing. Da kan verdien på boligen ha økt i forhold til lånet. Lavere belåningsgrad gir grunnlag for lavere rente, sier Karlin Moen.

Mye handler om å overbevise banken om at du er en god kunde som har kontroll på nedbetalingen. Kanskje vil du være mer attraktiv i bankens øyne om du har fått lønnsøkning eller viser at du har god spareevne.

– Det er også lurt å opplyse banken hvis du har bedre sikkerhet enn tidligere. Om lånet ditt for eksempel har kommet under 50 prosent av boligens verdi, er det en klassisk grense hvor du kan forhandle deg til en bedre rente enn tidligere, sier Carsten Pihl.

– Alle bør undersøke

Om du har vært lenge i samme bank uten å forhandle om renten, kan det hende du har vært med på en rekke renteøkninger. I så fall kan du argumentere for at du er en lojal kunde og derfor har gjort deg fortjent til en bedre rente.

– Med et godt forhold til banken din over flere år, kan banken ønske å prioritere å bruke av avvikskvoten til å hjelpe nettopp deg. Banken kan gi lån til enkelte kunder som ikke oppfyller myndighetenes krav, men har kun en liten kvote de må prioritere etter, sier Cecilie Tvetenstrand.

Dersom du er medlem i et fagforbund eller jobber i en bedrift, må du undersøke om de har forhandlet frem en avtale som gir deg en bedre rente.

– Alle som ikke helt nylig har vært i kontakt med banken sin om renten, bør gjøre det nå. Alle har godt av en årlig gjennomgang, understreker Tvetenstrand.