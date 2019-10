I mandagens episode av «Jakten på kjærligheten» ser vi at en av de tre frierne til Atle Kristiansen (37) trekker seg.

Mellom idyll og romantikk i «Jakten på kjærligheten», er det ikke alle som har de følelsene de skulle ønsket.

– Det var ikke kjemi

På Atle Kristiansens gård ble det derfor ikke noe valg ettersom frier Marte Malena Jørgensen-Dahl (28) valgte å trekke seg fra gården.

– Oppholdet på gården var veldig fint, jeg merket ganske tidlig at det ikke var en kjempekjemi men tenkte at det var fint å prøve så lenge som mulig. Jeg følte at jeg ikke hadde noe mer å komme med og valget jeg tok føler jeg var det rette, sier Marte Malena til TV 2.

Vennestadiet

Atle sitter dermed igjen med frierne Elisabeth og Linn. I prat med Marte Malena forteller han henne at han har fått mer kontakt med de to andre.

– Alle dere er fine jenter og jeg har prøvd å finne mer følelser for noen. Slik jeg føler nå, så er jeg litt mer videre med de to andre. For oss to er det litt mer vennestadiet, så lykke til videre, sier Atle til Marte Malena i programmet.

SPEEDDATE: Marte og Atle sammen på Engø Gård. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det ble litt kleint

Hun føler at hun ikke fikk vist nok frem av seg selv og trengte en bekreftelse fra bonden, Atle Kristiansen. Det fikk hun og dermed var hennes tid på gården i Heradsbyd i Elverum over.

– Atle og jeg var kanskje ikke gode nok til å ta kontakt med hverandre. Det ble litt kleint når vi var alene sammen. Når jeg meldte meg på Jakten så håpet jeg på at Atle kunne være den rette. Det er kjipt at det ikke gikk, men sånn er livet, avslutter Marte Malena til TV 2.