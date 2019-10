I helgen skrev Ola Buxrud, lektor ved Foss videregående skole, et brev til Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Bakgrunnen er den nye byrådserklæringen, der Byrådet vil innføre gratis, kjøttfri mat i Osloskolen. I brevet, som Buxrud også la ut på sin Facebook-side, skriver han blant annet:

– Ordner mat selv

«Dere har nå vedtatt at dere skal bruke skattebetalernes penger på å skaffe våre elever reddiker, selsnepe og salat. Ingen av våre elever har etterspurt dette. Mat ordner de selv. Det elevene derimot vil ha, er oppdaterte lærebøker, stoler det går an å sitte på og klasserom med skikkelig ventilasjon.»

Innlegget på Facebook har mandag formiddag fått 2700 likes, og blitt delt 1500 ganger. Buxrud sier til TV 2 at han håper at dette kan bidra til debatten om Byrådets prioriteringer.

– Vi har 34 elever i hver klasse, og mange skoler har små og slitne lokaler. Det trengs absolutt mer penger til hver skole, men skolen har dessverre mye annet å bruke pengene på enn mat, sier Buxrud til TV 2.

– Kan selge maten

På Foss videregående skole, som mange skoler ellers i Oslo, er det heller ikke noen kantine eller egnede lokaler der byrådets vegetarmat kan forberedes eller serveres.

I brevet til Inga Marthe Thorkildsen kommer han med en idé om hvordan matvarene heller kan brukes:

«Jeg foreslår derfor følgende: Hver gang lastebilen med neper, løk og nesle kommer og leverer sin last, har vi et par kvikke elever som SELGER MATEN til forbipasserende her på Løkka. Pengene vi tar inn, bruker vi på ting vi trenger: Bøker, læremidler, ventilasjonsanlegg, kanskje til og med klasser med færre enn 34 elever.»

– Hjertesukk

– Dette er et hjertesukk fra en lærer i Osloskolen, og jeg har skrevet med ironi. Men det er stort alvor bak. Alle ser at Osloskolen trenger mer penger, og da må Byrådet prioritere annerledes enn dette, sier Ola Buxrud til TV 2.

TV 2 har i løpet av mandag forsøkt å få en kommentar fra byråd Inga Marte Thorkildsen om brevet fra lektor Ola Buxrud, men hun har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.