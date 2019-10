TV 2 får opplyst at denne feilen har fått store konsekvenser for enkeltmennesker. Det er årsaken til at både riksadvokaten og Nav-direktøren deltar på pressekonferansen i Arbeidsdepartementet.

Fra 2012 ble det tillatt å ta med trygdeytelser til EØS-land. Etter det TV 2 erfarer skal NAV ha fortsatt å praktisere det gamle regelverket. De har dermed anmeldt tilfeller de har avdekket.



Etter det NTB forstår, har regelverket vært praktisert for strengt.

Den gale praktiseringen skal i ytterste konsekvens ha ført til at enkeltpersoner har fått lønnstrekk eller blitt straffet på en måte de ikke skulle blitt.

Det som beskrives som en systemfeil, skal ha blitt avdekket internt. Planen mandag er å legge alle kort på bordet, informere om systemfeilen og endre praksis.

Reglene har blitt praktisert feil over flere år, etter det NTB forstår.

Erlend Wiborg (Frp), som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB.

Arbeids- og sosialdepartementet vil redegjøre om saken på en pressekonferanse mandag ettermiddag. På pressekonferansen vil både arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch delta.

