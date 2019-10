Ingen ville fortelle Alex (18) om familiens mørke hemmelighet – fant svaret i et skap på morens soverom

Bare dager før stefaren døde av kreft, ba han stesønnene om å komme til sengen hans. Der ba ham dem begge om tilgivelse.

Alex skjønte ikke hva stefaren skulle ha tilgivelse for. Marcus sa at han nektet å tilgi ham, men han ville ikke fortelle Alex om hva som hadde skjedd.

Først fem år senere, etter at moren deres døde etter å ha fått en svulst på hjernen, begynte Alex å grave i fortiden. Han reagerte på at tvillingbroren ikke var trist, selv om moren akkurat hadde dødd, og bestemte seg for å få svar.

Tell me who i am is the craziest thing ive ever watched — AJ Buchan (@AJBuchan) October 27, 2019

Fant sedler og sexleketøy

Nå kunne Alex og Marcus endelig bevege seg fritt i det store huset i Sussex. Der gjorde de flere oppsiktsvekkende funn.

De fant flere krukker fylt med 50-pundsedler. De fant også sedler sydd inn i gardinene i stua.

– Hvem var hun? Hvem var egentlig denne kvinnen som jeg trodde at jeg kjente, sier Alex i dokumentaren.

I HAGEN: Alex og Marcus i armene på moren på et bilde som blir vist frem i Netflix-dokumentaren. Foto: Netflix

Da tvillingene kom til loftet, fant de flere titalls julegaver fra familie og venner.

Gavene skulle ha blitt gitt til Alex og Marcus da de var små, men moren og stefaren hadde i stedet skjult gavene for dem.

På badet fant de et skap fullt av sexleketøy – men det var på morens soverom at det gikk opp for Alex hva som hadde skjedd.

I et låst skap som var skjult i morens garderobe, fant tvillingene et nakenbilde av seg selv.

Hodene deres var blitt revet av.

Alex konfronterte Marcus, og spurte om de var blitt seksuelt misbrukt av moren.

– Han tok armen sin rundt meg, og sa: «Ja, det er sant», og så gråt vi. Begge to, sier Alex i dokumentaren.

Tell Me Who I Am on Netflix .... wow. What incredibly brave men. — Juliet Wilson (@JulietWilson77) October 27, 2019

Voldtatt av morens venner

Til tross for at Alex ville vite mer, nektet Marcus å utdype hva som hadde skjedd. Først da de spilte inn dokumentarfilmen tidligere i år, fortalte han alt.

I dokumentaren forteller han hvordan de begge ble voldtatt og misbrukt av moren og vennene hennes, og hvordan hun forlot dem alene i huset til vennene sine slik at de kunne bli misbrukt.

– På morgenen kom hun og hentet meg, og kjørte meg hjem. Vi snakket aldri, vi pratet aldri, sier Marcus, som kaller Alex' hukommelsestap for «en gave».

– Alex mistet hukommelsen sin i en ulykke. Jeg mistet hukommelsen min med vilje. Jeg var fri, jeg kunne glemme alle tingene hun hadde gjort mot meg, sier han.

Marcus sier at overgrepene sluttet da han som 14-åring rømte fra morens kamerat. Mannen hadde forsøkt å forgripe seg på ham.

Marcus rømte hjem midt på natta. Det var siste gang moren sendte ham og tvillingbroren til vennene sine på «overnatting».

– Han gjorde alt dette for meg

Til LA Times forteller Alex at han har gått mye i terapi etter å ha fått svar på hva som skjedde med ham i barndommen.

Marcus har aldri ønsket å få hjelp.

– Marcus har holdt hele historien for seg selv. Han har gravlagt hele greia. Han har lagt det i Pandoras eske, og aldri spurt noen om hjelp, og aldri gått til behandling. Da jeg skjønte omfanget av hva han hadde gjort ... Folk spør meg om jeg er sint på broren min. Hvorfor? Han gjorde alt dette for meg. Jeg har ærefrykt for det han har gjort, sier Alex til nettstedet.

STORE SMIL: Marcus og Alex sammen med moren Jill under en bursdagsfeiring. Foto: Netflix

Første gang Alex og Marcus fortalte deler av sin historie, var i den britiske avisa The Times i 2013. De skrev også en bok om deler av oppveksten, som også heter «Tell Me Who I Am».

Marcus sier at det først er nå at han har orket å fortelle alt til Alex.

På spørsmål fra Entertainment Weekly om tvillingene noen gang konfronterte moren sin, svarer Marcus dette:

– Vi var 30 år da hun døde, og vi var ikke sterke nok til å utfordre henne eller å si noe. Jeg levde livet jeg skapte for henne og Alex, men jeg skapte det også for meg. Derfor kom jeg til et punkt hvor jeg ikke trodde på at jeg hadde blitt misbrukt. Jeg skapte et falskt liv for meg også. Jeg visste at det å fortelle ham, var som å fortelle meg.

Vil fjerne tabuer

I et intervju med Decider, sier Alex og Marcus at de ønsker å stå frem med sin historie i Netflix-dokumentaren for å fjerne stigmaet rundt misbruk av barn.

– Vi vil at det skal være en samtale om noe som ikke er tabu, sier Marcus, og fortsetter:

– Kanskje du kan diskutere dokumentaren under en middag, og en venn forteller deg: «Vet du, jeg ble misbrukt som barn». Jeg tenker at det ville vært fantastisk. Folk skal ikke skamme seg for hva som har skjedd i fortiden. Det er ikke deres feil, sier Marcus.

Tvillingene står fortsatt hverandre svært nære, og sier til Decider at dokumentaren har ført dem enda tettere sammen.

Marcus mener at dokumentaren har hjulpet dem begge, og at de nå føler at den vonde fortiden er et avsluttet kapittel.

– Vi har fått en avslutning vi bare kunne drømt om, sier han.