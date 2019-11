SUV-en RX har vært en stor suksess for Lexus og er også deres mest solgte modell så langt.

Det hele startet på sent 90-tall, med en modell det ikke finnes mange eksemplarer av på norske veier. Så kom andre generasjon. Da den etter kort tid ble hybrid, løsnet også salget i Norge.

RX har på mange måter hatt sin egen lille nisje blant alle SUV-ene i markedet. Her har det hele veien vært fokus på komfort og god støydemping. Designet har også skilt seg ut, det gjelder ikke minste siste generasjon, som har blitt mye mer sporty i utseendet enn de forrige.

De to første RX-generasjonene er også til stede på Ibiza.

Hva er nytt?

Det har gått drøye tre år siden dagens RX450h kom på markedet første gang. Dermed er det også klart for en oppdatering av modellen.

Lexus har lagt den første testkjøringen av denne til partyøya Ibiza, som strengt tatt ikke er så veldig partyøy et godt stykke ute i oktober. Men Ibiza byr i alle fall på morsomme og svingete landeveier, der Lexusen bør føle seg hjemme.

Hva har så skjedd med bilen? Svaret på det er mange små detaljer, men ingen ting som er egnet til å sende et rush av dagens RX-eiere til forhandlerne for å kjøpe den nye.

Dette er nemlig en oppgradering av typen ”finpuss”. Lexus har filt ned noen skarpe kanter på designet, den har fått en del nytt utstyr og så er det snakk om feinschmecker-detaljer på kjøreegenskapene. Det er også nye farger på eksteriør og interiør. RX befester uansett posisjonen som en av de aller mest komfortable bilene i klassen.

Mange var skeptisk, men Lexus har blitt en stor suksess

Et særpreget design, der særlig det bakre sidevinduet skiller seg fra mengden.

Hva er styrker og svakheter her?

Komfort, støydemping og kvalitetsfølelse er de store styrkene til RX. Bilen kjennes usedvanlig godt sammenskrudd. Og den takler dårlig Ibiza-asfalt på en helt forbilledlig måte.

Helt fra starten av har RX hatt personbil-lignende kjøreegenskaper. Mange konkurrenter har kommet etter på det området. Blir du plassert bak rattet med bind før øynene, kan du slite med å fastslå om det er en SUV eller stasjonsvogn du kjører. Det er et kompliment til RX.

Plassen er svært god i forsetene. Det er rommelig også i baksetet, men takhøyden kan bli en liten utfordring for de aller høyeste av oss. Bagasjerommet svelger unna 539 liter.

I Norge er det hybrid som gjelder for Lexus: RX 450h har en 3,5-liters bensinmotor på 313 hestekrefter. Det gir kraftoverskudd, men én ting gjør at det ikke frister så veldig å utnytte det hele tiden: Hybrid-drivlinjen og girkassa innbyr ikke til den mest aggressive kjørestilen. Da blir bilen ganske masete, uten at det skjer all verden. Her har både bilen og de om bord det best når man tar det litt rolig.

Førermiljøet er ganske særpreget. Selve dashborddesignet skiller seg ut fra konkurrentene. Der mange av de tyske i klassen kjører en ganske minimalistisk linje, skjer det mye mer inne i Lexusen. Både i form av knapper og brytere som er spredt utover, og mange forskjellige materialer i interiøret. Det er rett og slett en litt annen måte å tenke premium på. Og naturligvis smak og behag.

Svært gode seter og praktiske oppbevaringsrom trekker opp.

Hva koster den?

Comfort, som er innstegsmodellen her, starter i dag på 766.300 kroner. F Sport er toppmodellen, her er startprisen 936.300 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Det er mange! RX plasserer seg litt mellom klassene. Fra tysk side tar vi med Audi Q5, BMW X3/X4 og tildels X5. Mens Mercedes stiller med GLC og GLE. En bil som Range Rover Velar hører også med her, det gjør til dels også Land Rover Discovery Sport. Volvo XC60 er en bestselger i klassen.

Litt mer utradisjonelt? Da skal du se på Alfa Romeo Stelvio og Maserati Levante.

Vil naboen bli imponert?

RX er et litt alternativt valg. Her kan du bruke en million på SUV, uten at det blir brautende. Designet har riktignok blitt langt mer utagerende enn på tidligere generasjoner, men du blir uansett ikke sett på som vill eller gal om du velger denne bilen. Hybrid-motoriseringen kan nok også gi deg litt miljø-kred.

RX har vært en viktig bil for Lexus i mange år, nå har den også fått følge av den mindre SUV-en NX og crossoveren UX.

Hva mener eierne?

34 RX-eiere har lagt inn sin vurdering av bilen sin i "Eierne mener" her på Broom. Klikk her for å lese hva de synes om bilen.

Broom mener:

RX er og blir et litt annerledes valg i klassen for store SUV-er. Den skiller seg ut på motorisering, interiør og kjøreeegenskaper. For å ta det siste først: Hvis du er av dem som virkelig elsker aktiv kjøring, er ikke dette bilen for deg. Da kommer nok girkassen til å frustrere deg ganske mye.

Er du derimot ute etter en landeveiscruiser med MYE komfort, har du kommet riktig sted. Her imponerer RX stort. Vi får ikke akkurat følelsen av at den siste oppgraderingen var veldig nødvendig, men den fintuner og spisser bilen bittelitt ekstra.

En annen ting vi ikke har vært innom ennå, er kvalitet og kundeopplevelse. Her er Lexus helt i toppklasse. Bilene er særdeles driftssikre, samtidig som Lexus-kundene er de aller mest fornøyde. Så er de da også en merkelojal gjeng, de som kjører RX.

Visste du at:

– RX har fått en lillebror som helt sikkert stjeler endel kunder. SUV-en NX er ikke så veldig mye mindre, men er en god del rimeligere.

– RX fås fortsatt i en forlenget L-utgave. Der har de to bakerste setene nå blitt skyvbare i lengderetningen.

– RX selges også med "bare" bensinmotor (uten hybridløsning) i enkelte markeder. Men til Norge kommer ikke denne.

Lexus har med seg også en bunke eldre RX-eksemplarer til Ibiza. Det skal vi komme tilbake til her på Broom!

LEXUS RX450 h Motor: 1,6-liter diesel Motor: 3,5-liter bensin + to elmotorer Samlet systemffekt: 313 hk 0-100 km/t: 7,7 sekunder Toppfart: 200 km/t Forbruk: 0,76-0.79 liter/mil Bagasjerom: 539 liter Lengde x bredde x høyde: 489 x 189 x 168 cm Vekt: 2.100 kilo Pris: Fra 766.300 kroner.

