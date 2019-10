Klokken 11.28 søndag rykket politiet i Trondheim ut til en leilighet på Lademoen etter å ha fått meldinger om en skadd kvinne.

Kvinnen ble fraktet til St. Olavs hospital, hvor hun kort tid etter ble erklært død.

På en pressekonferanse søndag kveld opplyste politiet at de har siktet tre personer for grov kroppsskade med døden til følge.

To av de siktede mennene er født i 1973 og 1981, og politiet er kjent med at det er relasjoner mellom noen av de involverte. De to var i leiligheten sammen med kvinnen.

I en pressemelding mandag morgen opplyser politiet at de har gjennomført avhør med én av de siktede. Det er uklart hvordan de tre siktede stiller seg til siktelsen.

– Eventuelle fengslingsmøter vil skje i morgen, skriver politiet videre.

Den avdøde kvinnen vil obduseres i dag. Ifølge Adresseavisen ønsker ikke politiet gå ut med hva slags skader kvinnen var påført, annet enn at det var synlige skader.

– Politiet etterforsker saken med full tyngde og jobber for å skaffe oss en oversikt over hva som har skjedd. Det er gjennomført flere vitneavhør og tekniske undersøkelser og politiet jobber med å innhente en større mengder informasjon i form av blant annet digitale spor, skriver politiet i pressemeldingen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med forsvarerne til to av de siktede mandag morgen uten hell.