Nyopprykkede Norwich har fått en tøff start på Premier League-sesongen. Etter 1-3-tapet mot Manchester United ligger gultrøyene nest sist på tabellen med sju poeng.

– Tim Krul (keeper) er solid og redder oss fra et stygt resultat, sa Tettey etter kampen mot Manchester United.

Skadeplaget forsvarsrekke

Skadelisten til Norwich teller hele åtte spillere, derav fem forsvarere.

– Jeg vet ikke hva som skjer med skadesituasjonen vår, men jeg håper vi får tilbake noen forsvarsspillere snart. Vi trenger å være solide bakover, sier Tettey.

Norwichs skade- og sykdomsliste Timm Klose (forsvar)

Christoph Zimmermann (forsvar)

Ibrahim Amadou (forsvar)

Grant Hanley (forsvar)

Jamal Lewis (forsvar)

Mario Vrancic (midtbane)

Ralf Fahrmann (keeper)

Tim Krul (keeper)

To av klubbens faste forsvarsspillere kommer ikke tilbake på banen i år, noe som kan by på flere problemer for Norwich.

– Vi trenger å være solide i forsvar. Dersom vi ikke er det, har vi ikke så mange muligheter. Grunnlaget starter bakfra, og nå som vi har to spillere ute med skade, blir det litt vanskelig.

Harde treninger

Trønderen syns det er vanskelig å adressere hvorfor laget er så skadeplaget, men innrømmer at manager Daniel Farke kjører laget hardt.

– Vår tyske trener er krevende, og vi trener steinhardt i ukedagene. Jeg tror vi er sterke fysisk, men det er mulig kampene i Premier League er tøffere for oss enn fjorårets Championship-kamper var.

Tettey erkjenner at den øverste divisjonen krever hardt arbeid.

– For å fullføre 90 minutter må du være fit. Det er tøft, det går fort og du jobber hele tiden. Kroppen får kjørt seg.

Ungt lag

Tettey mener laget er godt trent, men at noe svikter under kampene.

– Når vi spiller kamper, går mye i mot oss. Vi klarer ikke vinne avgjørende situasjoner, noe man må gjøre for å vinne kamper.

33-åringen peker på at Norwich har et svært ungt lag. Nordmannen er blant dem som drar snittalderen godt oppover.

– Vi har et ungt lag. Når man spiller i Premier League har man ikke tid til å bli voksen og sterkere. Det er kamp etter kamp og hver motstander er sterk.

Usikker fremtid

Tettey selv er usikker på hvor lenge kroppen tåler det harde kjøret på fotballbanen.

– Jeg er ikke ung lenger, men jeg gjør så godt jeg kan. Restitusjon og hvile er viktig, og etter en kamp som i dag, sitter jeg i isbad lenger enn alle andre. Vi får se hvor mye mer kroppen tåler etter denne sesongen, sier 33-åringen.