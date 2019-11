Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny! I Spania har jeg en Volkswagen Polo som er snart fem år gammel. Likeså har jeg en Opel Corsa, i Norge.

Begge biler mangler temperaturmåler, det savner jeg. Jeg er vant til å kunne se hvilken temperatur jeg har på motoren, men det er vist noe nymotens greier at det bare er en varsellampe som lyser hvis motoren er for varm.

Kan du gi meg svar på hvorfor det er sånn?Hilsen Arvid N. Olsen

Benny svarer:

Hei Arvid.

Ja det er riktig at mange, og da særlig litt rimeligere småbiler, de siste årene har kommet uten måler for motortemperaturen.

Uten at jeg akkurat har fasiten på hvorfor det er slik, tenker jeg at det nok er flere årsaker til dette.

En ting er besparelsen i produksjonen, det er neppe store summer det er snakk om. Men om man sparer, la oss si 500 kroner per bil, og produserer kanskje 2,5 millioner biler – så blir det litt penger av det allikevel ...

En annen ting kan være at man ønsker å gjøre instrumentpanelet så enkelt og oversiktlig som mulig. Og kanskje man tenker at dette strengt tatt ikke er veldig relevant informasjon. Det er nok dessverre slik at mange bileiere aldri ofre temperaturmåleren en tanke, eller et blikk.

De fleste biler som mangler temperaturmåleren for motorens kjølevæske har en lampe tennes om temperaturen blir for høy. Greit nok i og for seg, men man mister da muligheten til å "forebygge" om man ser at temperaturen stiger mye.

En annen ting som er viktig, særlig her nord med kulde og vinter, er faktisk å kunne følge med på om motoren er varm nok. I motsatt fall kan det gå ut over både drivstoff-forbruk og hvor mye varme som kommer fra varmeapparatet.

Slik sett skiller vi oss ut fra mange andre europeiske markeder. Og dessverre er vi nok såpass små at våre ønsker og behov ikke blir veldig tungt vektlagt. Men jeg er enig med deg. Jeg synes det er helt greit å kunne følge med på motortemperaturen.

Mulig det kommer av at jeg har blitt så voksen at jeg er oppvokst med manuell choke, at viftereima kunne ryke og papplate foran radiatoren på vinterstid. Den gangen måtte man faktisk følge litt med på motortemperaturen. Tidene endrer seg ...

Men det må vel også innrømmes at nyere biler styrer mye av dette veldig bra selv, med termostatstyrte kjølevifter som fungerer veldig bra. I motsetning til når dette var nytt. Det er nå ganske sjelden å se biler i veikanten som koker og hvor dampsøylen står opp av radiatoren. Teknikk og nyere elektronikk styrer dette på en veldig god måte selv.

Om du allikevel skulle ønske å følge med på dette, så går det jo an å ettermontere en temperaturmåler. Det skal ikke behøve å koste all verden.

Lykke til videre med både VW Polo og Opel Corsa!

