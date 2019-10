Etter at Vivian Kvarven tapte kunnskapskonkurransen mot Marte Flobergseter (22), gikk turen videre til det avsidesliggende torpet Buåsdalen.

Der ventet de tidligere Farmen-deltakerne Eunike Hoksrød (41), Frank Tore Aniksdal (49) og Stine Alice Claussen-Væringstad (22).

Vivian forteller til TV 2 at hun ble tatt godt imot av gjengen, men at hun allerede var på vei hjem til Bømlo da hun satt på andrekjempehytta.

– Den følelsen jeg hadde da jeg forlot Farmen, og gleden over å få se familien igjen, var for stor til å holde ut i tre uker til – for så å kanskje ikke komme inn på Farmen igjen, sa 47-åringen til TV 2 kort tid etter at hun trakk seg.

Gratisbillett

Vivian valgte derfor å gi Stine en «gratisbillett» videre i konkurransen. Hun mener det hadde vært dårlig gjort overfor 22-åringen dersom hun hadde gått i kamp.

– Stine var så nedtrykt da hun forlot Farmen, og da jeg traff henne og så hvor mye hun hadde blomstret, så unnet jeg henne en gratisbillett neste uke, sier Vivian, og fortsetter:

– Hvis jeg hadde vunnet kampen på Torpet hadde jeg nok ikke klart å holde ut i tre uker. Det hadde vært dårlig gjort, for jeg hadde mest sannsynlig trukket meg senere uansett.

Holdt tale for Frank og Eunike

Vivian legger til at hun har hatt fem fantastiske uker på Lundereid gård, og at hun håper Frank Tore og Eunike vil gi Stine muligheten til å komme tilbake til Farmen.

– Jeg hadde en god tale for Frank Tore og Eunike før jeg dro. Jeg sa at de måtte tenke seg godt om i en finalekamp. Ingen av de to har behov for å komme tilbake. Eunike har vært i en finale før, og Frank har vært der. «Tenk dere godt om, og gi den billetten til Stine», sa jeg, forklarer Vivian.

Hun påpeker at vennskap og lojalitet er større enn en premie.

– Å kunne gi en person (Stine, journ.anm) den gleden, er mye viktigere for meg, konstaterer Vivian.

«Vivi»s utgang fra 1919 har satt spor hundre år frem i tid. På sin første dag tilbake i 2019 spiste hun havregrøt til frokost.

– Da tenkte jeg: «Hva i svarte gjorde jeg nå ...». Men det er ingen ting som frister. Jeg er fortsatt ikke sulten. Olabuksen detter av meg hele tiden, ler hun, og sier at det første hun skal gjøre når hun kommer hjem er å støvsuge huset.

Se Torpet tirsdager, onsdager, fredager og søndager på TV 2 Sumo.

Se Farmen tirsdager, onsdager og søndager på TV 2 og TV 2 Sumo.