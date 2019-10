Etter å ha slått ut Vivian Kvarven (47) i søndagens kunnskapskonkurranse, kunne Marte Flobergseter (22) returnere til Farmen-gården og resten av gjengen.

Tilbake på Lundereid gård dukket det imidlertid opp et skår i gleden for 22-åringen.

– Jeg ble veldig uvel utover kvelden. Etter hvert fikk jeg også ekstreme magesmerter og feber, forteller Marte til TV2.no.

Mistenkte matforgiftning

Hun var svært usikker på hva det kunne være, og mistenkte først at det var noe hun hadde spist.

– Først trodde jeg at det kunne være matforgiftning. Jeg hadde det før jeg gikk inn på Farmen, og symptomene lignet veldig. Men da måtte det liksom vært noe jeg spiste på kjempehytta, og det ga ikke mening, forteller Marte.

VANT TVEKAMP: Marte Flobergseter vant kunnskapskonkurransen mot Vivian Kvarven. Foto: Alex Iversen / TV 2

Etter at tilstanden forverret seg døgn nummer to, og hun til slutt ble holdt våken av at hun kastet opp hele natten, ville hun ha en leges vurdering.

Da heiset deltakerne det røde flagget på Lundereid.

– Etter lite søvn og smerter var jeg helt ødelagt. Legen sa at det mest sannsynlig var et magevirus jeg hadde fått, ga meg smertestillende og beskjed om å ta det litt med ro, sier hun.

Ville ikke trekke seg

22-åringen forteller at hun følte seg gradvis bedre det tredje døgnet, og at det nok hjalp med smertestillende og litt hvile.

– Det gikk heldigvis over av seg selv, sier hun.

Til tross for at hun hadde vondt, var det aldri noe tema å trekke seg fra konkurransen på grunn av smertene.

– Det var helt oppriktig forferdelig vondt, men jeg har hele tiden vært veldig klar på at jeg ikke ville trekke meg. Dersom det ikke hadde bedret seg, ville jeg nok krevd en sjekk på legevakten før en slik beslutning, forteller Marte.

