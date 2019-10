Oslo Motorshow (OMS) er årets høydepunkt for mange bilinteresserte. I år feiret man 10-årsjubileum - og dro på litt ekstra. Her fikk man se alt fra Mr. Bean sin Mini (ja, den med en lenestol på taket!) til McLaren F1 GTR Longtail.

Sistnevnte er en av de dyreste bilene som noen gang har vært i Norge – og er verdsatt til rundt 180 millioner kroner! Den ble utviklet sammen med BMW, til 24-timersløpet Le Mans.

Dette er en bil som i stor grad har vært skjult for offentligheten etter at den la racingkarrieren på hylla. At BMW-museet velger å frakte den til OMS, sier mye om hvilken posisjon denne bilutstillingen har fått.

Lastebiler

Det er ikke bare biler som stilles ut. Her kan man blant annet også finne MC-er, ATV-er og lastebiler.

Men lastebilene som står utstilt her, er alt annet enn dusinvare. Lars Hansen sin amerikanske doning, var det mange som kastet lange blikk etter. I alle fall etter å ha sett hva som befant seg i hengeren.

Her har den danske eieren nemlig sørget for et skikkelig vannhull på hjul. Her går man rett inn i en bar – med skikkelig cowboy-tema. Detaljene er imponerende. Det er så man forventer å møte Billy the Kid på vei ut!

(se mer av den spesielle "baren" i bildeserie øverst i denne artikkelen)

Publikumsrekord

Totalt var over 44.000 mennesker innom dørene de tre dagene utstillingen pågikk. Det er ny publikumsrekord.

For mange var show-kjøringen som ble gjort ute, høydepunktet. Her har OMS virkelig gjort en imponerende jobb – og sørget for at norsk motorsports mangfold får et utstillingsvindu.

Vi har vært til stede i mange år – men nivået som ble vist i år, var noe helt spesielt. Tidvis var det verdensklasse på det som ble vist på det vesle området.

(se video fra deler av kjøringen nederst i artikkelen)

Her snakker vi Hyundai som du garantert ikke finner maken til. Dette er en Veloster Turbo - og den har blitt bygget av svenske Lukas Koos.

Stereo

Høyt lydnivå er en selvfølge på OMS. Det er mange som har imponerende stereoanlegg å vise fram. Den bilen som kanskje fikk mest oppmerksomhet, var en Hyundai Veloster Turbo - som er bygget om fra topp til tå. Det er svenske Lukas Koos sin bil, og han er åpenbart en stor fan av superhelt-filmen Deadpool.

Koos har sin eget nettside, www.kooz.se, der du kan se flere av prosjektene den kreative svensken har på samvittigheten. Det er verdt en kikk!

(Se flere bilder av denne bilen, og en rekke av de andre bilene, i bildeserien nedenfor)

Neste år

Prosjektleder i Norges Varemesse, Tommy Larssen blunker lurt på spørsmål om han har noen planer klare for Oslo Motor Show 2020.

– Vi vet at vi får noen helt ekstraordinære utstillingsobjekter i oktober neste år. Om vi klarer å matche årets rekordbesøk vet jeg ikke. Men vi skal prøve, avslutter han.

Oslo Motor Show arrangeres i samarbeid mellom Förlags AB Albinsson & Sjöberg og Norges Varemesse.

Var du på plass i helga? Hva var ditt høydepunkt?