Sveriges største blogger Kenza Zouiten Subosic (28) med 1,9 millioner følgere på Instagram, befinner seg for øyeblikket på en sponset familieferie i Dubai.

Det har skapt sterke reaksjoner, blant annet fra Amnesty Norge som retter en skarp kommentar til bloggeren under et innleggene hennes på Instagram:

– Tre raske fakta om Emiratene: 1. Homofili kan straffes med opptil 10 års fengsel. 2. Anmelder du voldtekt, risikerer du å selv bli fengslet. 3. Emiratene står bak grove krigsforbrytelser i Jemen. Dette er et regime som gjør alt de kan for å dekke over grove menneskerettighetsbrudd som de selv er ansvarlig for. Å invitere influencere som deg er en del av denne strategien. Ikke la deg lure.

Bloggeren har foreløpig ikke svart på Amnesty Norges kommentar på Instagram.

Skjuler en brutal virkelighet

Amnesty Norge er sterkt kritisk til markedsføringen som Emiratene bruker for å friste turister til Dubai, og mener de bruker influencere og andre profilerte personer til å dekke over en brutal virkelighet.

– Kommunikasjonsoppdraget de får, er å vise en helt annen virkelighet enn det som skjuler seg bak den «Insta-vennlige» fasaden. Det som kanskje smaker litt ekstra vondt, er at mennesker i Dubai som gjør det samme som disse influencerne; nemlig å poste hva de mener i sosiale medier, kan bli fengslet for det, sier Frida Marie Grande i Amnesty Norge til TV 2.

– Det er ingen tvil om at regimer som Emiratene bruker bloggere, og andre mennesker med store følgerskarer, strategisk for å skjønnmale en virkelighet som består av grove menneskerettighetsbrudd. Dette er ikke vanlig markedsføring av en destinasjon. Det er så mye mer som ligger bak. Folk må gjerne reise på ferie til Dubai, men når du drar dit i samarbeid med turistmyndighetene i landet, så må du være klar over hva du i realiteten er med på, sier Grande.

Følgerne reagerer

Det er ikke bare Amnesty Norge som har kommentert 28-åringens ferievalg. Flere følgere stiller seg også kritiske til samarbeidet.

«Hvorfor lar du deg kjøpe av Visit Dubai? Bak fasaden blir uskyldige mennesker fengslet og torturert. De bruker influencere bevisst for dekke over grove menneskerettighetbrudd» skriver en.

«Hvordan tenkte du med dine fine uttalelser om turisme og samhandling for forandring osv? Litt uheldig eller.. Vil du utlede at turen var et samarbeid der du får betalt for å dra til et land som totalt undertrykker og torturerer menneskerettighetene? Hvordan kan du oppfordre dine lesere til å dra dit?» skriver en annen.

Norske bloggere i hardt vær

I januar i år ble flere norske bloggere kritisert for det samme, etter å ha deltatt på tur til Dubai i samarbeid med Norwegian og Visit Dubai.

Anniken Jørgensen, Cornelia Grimsmo, Lene Orvik, Hedda Skoug og Espen Hilton var blant bloggerne som ble med på samarbeidet den gang.