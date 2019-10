Entusiaster og nostalgikere elsker denne klassikeren. En Volkswagen Transporter T1 Samba. Også kjent som Sunroof Deluxe. Bilen har ni seter, og modellen ble laget i to versjoner.

En med 21 vinduer, og en annen med 23. Sistnevnte har buede bakvinduer, slik som dette eksemplaret.

– For Volkswagen-fanatikere er dette noe av det råeste man kan oppleve.

Det sier administrerende direktør Stig Otto Nilsen i Stadssalg. Han la ut annonsen fredag ettermiddag, før han hoppet på et fly fra Bodø til Oslo. Da han landet på Gardermoen hadde budene kommet opp i nesten 300.000 kroner.

– Vi på arbeidsplassen har veddet på beløpet bilen kommer til å gå for. Jeg har også fått telefoner fra andre som også har kommet med veddemål, humrer Nilsen.

Sjelden bil

Avisa Nordland ble oppmerksom på annonsen klokken 17.30, og da var høyeste bud på 100.000 kroner. Noen timer senere var budet oppe i over 275.000 kroner. De som kanskje øynet et scoop hos Stadssalg, må nok skuffet se at denne bilen antakelig blir et svært interessant objekt for samlere.

Samba skiller seg fra lignende modeller ved at den har svingdører i stedet for skyvedører, som mange av disse ble levert med.

– Det finnes ikke veldig mange igjen av dem, og er man heldig nok til å finne et eksemplar, er prisen relativt høy. Det er en helt spesiell bil, og den er vanskelig å få tak i, sier Nilsen.

– Noe av det som er mest spesielt, er at denne kan gjøres om til en cabriolet, legger Nilsen til.

– Full tenning

– Kan du si noe om hvor du har fått tak i denne?

– Nei, men vi leter rundt overalt etter spesielle biler, og vi kommer til å legge ut flere klassikere på auksjonene våre framover. Bilentusiaster kan vente seg mye spennende, sier Nilsen.

Auksjonen på Stadssalg vil gå fram til 31. oktober. Fram til da kommer nok budene til å gå enda mer opp, tar vi ikke mye feil.

– Ja, det kommer til å bli full tenning i budrundene. Noe slikt som det her det sprer seg skikkelig, sier Nilsen.

