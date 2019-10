– Fikk informasjon fra al-Baghdadis kone

Qardash studerte i Mosul. Han kalles «Professoren» og «Knuseren», og var kjent som en brutal offiser. Han beskrives som en grusom og autoritær, men likevel populær leder i IS.

– Helt klart en seier

Orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole sier at Baghdadis død er en viktig symbolsk seier og et viktig symbolsk nederlag for IS.

– De har tidligere mistet landet som de erklærte. Nå mistet de lederen. Men IS er også så stort og gjennomorganisert at det er grunn til å tro at de fortsatt vil eksistere som en undergrunnsoperasjon, selv om det å miste sin leder alltid vil svekke dem i det minste på kort sikt, sier Slensvik til TV 2.

Slensvik er blant flere eksperter som påpeker at dette kom på et heldig tidspunkt for president Donald Trump, som politisk er under hardt press.

– USA har fått et stadig dårligere rykte som en god alliert og en stabil aktør i utenrikspolitikken. Dette er helt klart en seier, både internt politisk og eksternt mot de andre i regionen. Dette er et område hvor Tyrkia har vaktposter og Russland og Syria angriper området daglig. Så er det USA, som ikke har noe nærvær i området, som fant ham og gikk til angrep og tok ham, sier orlogskaptein til TV 2.

– Et tydelig og viktig signal

Under pressekonferansen kalte Trump innsatsen til de amerikanske styrkene for «utrolig» og sier at han selv fikk følge med på deler av den. Ifølge presidenten krevde operasjonen ingen amerikanske liv, mens en rekke av Baghdadis medarbeidere ble drept.

Slensvik sier at USA igjen viser at de er sterke og troverdige, og klarer å ta de personene som de er ute etter.

– Det gir et tydelig og viktig signal fra USA sin side.

Selv om Baghdadi ble omtalt som IS' leder, har han kanskje vært viktigere som symbol, og ikke minst som et ansikt på den terroren som har skapt frykt i hele verden, sier terrorforsker Hans Brun ifølge NTB.

– Han (Trump, red.anm.) kommer til å skape sin helt egen fortelling om dette, mener Brun.

Terrorforsker Magnus Ranstorp sier til det svenske nyhetsbyrået TT at Baghdadis død vil vekke spørsmål om jihadistgruppens framtid.

– Hans personlighet og ledelse har betydd mye, sier terrorforskeren Magnus Ranstorp til TT.