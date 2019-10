– Jeg synes det er litt fordel Liverpool. Manchester City ser mer sårbare ut, sier Simen Stamsø-Møller i TV 2s Premier League-studio.

Der Merseyside-klubben er ubeseiret og har plukket 28 av 30 mulige poeng, har Manchester City gått på overraskende tap for Wolverhampton og Norwich.

Dermed er de seks poeng bak.

– Ikke overmakten

Solveig Guldbrandsen mener at City ikke lenger virker uslåelige for motstanderne.

– Nå har de vist svakhet, og det tror jeg hjelper motstanderen. Du tør litt mer, og ser at du kan vinne ballen ved å stå litt høyere. Du vet også at de gjør noen pasningsfeil, som har vært helt krise i det siste, og det gjør at du får litt troen når du går utpå der, forklarer Guldbrandsen, før hun legger til:

– Du tenker at det ikke er overmakten lenger.

Den regjerende mesteren banker som vanlig inn mål, men har slitt mer bakover. Etter ti serierunder er det blitt ni baklengsmål. På samme tidspunkt forrige sesong hadde de kun sluppet inn tre.

– Liverpool har riktignok sluppet inn noen mål i det siste. Du tenker at nå tar City innpå Liverpool, men da må City gå ganske rent og Liverpool må tape en god del poeng. Akkurat nå synes jeg Liverpool ser ut som at de er på et bedre sted enn Manchester City, sier Stamsø-Møller, før han påpeker:

– Det er marginalt.

Preget av skade

Han mener at langtidsskaden til Aymeric Laporte har svekket den regjerende mesteren.

– Hver eneste kamp skaper lag sjanser mot City. Når de slipper inn, ser det ut til at det preger dem mer enn Liverpool.

Skadene i forsvar har gjort at Pep Guardiola har måttet bruke Fernandinho som midtstopper, mens Jürgen Klopp bare med få unntak har hatt Joël Matip ute av spill.

– Manchester City er på tannkjøttet bakover. Offensivt tilsier alt at de er bedre enn Liverpool, det er helt ellevilt. Det er helt sykt hvor mye de skaper. Du tar ikke City på målforskjell. Du må ta dem på poeng. Men bakover på banen er Liverpool et bedre balansert lag. Totalt er jeg enig akkurat nå – at det er fordel Liverpool, sier Erik Thorstvedt.

– Parkerte tvilen fullstendig

Også forrige sesong hadde Liverpool en luke ned til Manchester City. Den endte de opp med å miste etter en rekke uavgjortkamper. Thorstvedt lurte på om noe lignende kunne skje igjen etter poengtapet mot Manchester United, men er imponert over hvordan Liverpool slo tilbake mot Tottenham.

– Spørsmålet var at om de ikke klarte å vinne den, om det kunne snike seg inn et eller annet. Den tvilen parkerte de fullstendig, slår den tidligere keeperen fast.

Ekspertkollegaen lot seg også imponere av Liverpools snuoperasjon.

– Jeg synes det var Liverpools beste kamp denne sesongen. Spiller de sånn her hele sesongen, tror jeg at de vinner, spår Stamsø-Møller.

Søndag 10. november barker Liverpool og Manchester City sammen på Anfield. Den kampen kan du se på TV 2 Sport Premium eller Sumo.