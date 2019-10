Med søndagens seier over Norwich kunne Ole Gunnar Solskjær konkludere med at det hadde vært en god uke for Manchester United.

For den inneholdt seier over Partizan i Europaligaen i midtuken, og ett poeng mot ligaleder Liverpool søndagen før.

– Vi har hatt en god uke. Det begynte med Liverpool-kampen hvor vi fikk litt selvtillit. En god prestasjon, jeg følte at vi skulle ha vunnet. Så dro vi til Beograd og fikk et godt resultat der, og så nå var det en veldig overbevisende seier, synes jeg. Den skulle vært mye større, sier Solskjær til TV 2.

Men resultatene før den siste uken har ikke vært like gode. Sesongstarten har vært den dårligste på 30 år for Manchester United, og spørsmålet om Solskjær er riktig mann for jobben har blitt stilt.

Det bryr imidlertid United-manageren seg ikke noe om. Det er noe annet som sårer.

– Jeg er blitt såret av resultatene, jeg vet ikke om det har blitt sagt. Men jeg bryr meg ikke om hva noen sier, de kan ha sin egen mening og det er ikke min jobb å kommentere det. Jeg blir ikke såret av hva folk sier, sa Solskjær til BBC etter søndagens kamp.

Med søndagens trepoenger klatret United opp på en syvendeplass med sine 13 poeng. De ligger to poeng bak Crystal Palace på sjetteplass, og tre poeng bak Arsenal på femteplass. Til topp fire er avstanden syv poeng.

– Hvordan vil du oppsummere situasjonen dere er i nå?

– Tabellsituasjonen bryr oss ikke akkurat nå. Altså, du tenker ikke posisjon, men du tenker poeng. Vi er litt langt bak de tre første i hvert fall, og vi har gitt oss selv en hard oppgave å bli topp fire. Men vi må bare prøve å bli bedre og bedre for hver kamp. Nå har vi fått tilbake Anthony (Martial), fått tilbake andre skadde spillere, så det ser bedre ut, understreker Solskjær.