Rosenborg - Molde 3-1 (2-1)



Storoppgjøret mellom Rosenborg og Molde ble fartsfylt og underholdende fra første til siste spark på ballen.

– Dette var noe av det bedre Rosenborg har levert denne sesongen. Det var lett å se hvor mye denne seieren betydde for laget. Man skulle tro de hadde vunnet cupfinalen når man ser jubelen etter kamp. Det er et tegn på at det ikke har vært så svært mye å juble for denne sesongen. Denne seieren ga supporterne en virkelig opptur og noe å glede seg over på tampen av sesongen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om storkampen.

Beklaget seg

Rosenborgs midtstopper og målscorer Even Hovland var meget fornøyd med seieren mot erkerivalene Molde.

– Vi snudde det og vant 3-1 mot Molde som leder serien. Og viste at vi har noe der oppe å gjøre, selv om vi ikke har levert godt nok i år. Så det er en fantastisk følelse nå, sier målscorer Hovland til TV 2 etter kampen.

Rosenborg-angriper Alexander Søderlund fikk sitt andre gule like før pause da han kastet seg inn i en takling og fikk marsjordre av dommeren.

– Det var litt unødvendig og litt overtenning, så jeg må beklage til Molde-spillerne og Rosenborg-spillerne, sier Søderlund om situasjonen.

Mathisen er ikke imponert over Molde sin opptreden på Lerkendal.

– Det er skuffende fra Molde sin side, da Søderlund var klønete og ble utvist slik at Molde hadde en mann mer en hel omgang. Det er likevel veldig lite sannsynlig for at Molde glipper seriegullet.

Mathisen er derimot imponert over hvordan Rosenborg spilte for å slå Molde.

– Rosenborg imponerte meg i dag. De var fyrt opp og når de er der så er de gode. Mike Jensen var i flere dueller og får gult kort. Da var han plutselig gode gamle Mike Jensen igjen. Lederne i Rosenborg-laget viste seg å være ledere i dag, og det har de manglet i store deler av sesongen.

Tidlig Molde-ledelse

Molde tok ledelsen før kvarteret var spilt da Ohi Omoijuanfo dukket opp på bakerste stolpe og satte ballen i mål.

Deretter førte to kjappe mål av David Akintola og Even Hovland til at Rosenborg var i ledelsen da lagene gikk til pause.

Like før pause fikk Alexander Søderlund sitt andre gule kort. Søderlund var altfor sent inn i en takling helt ute ved linjen, og ble sendt i garderoben.

Rosenborg måtte dermed klare seg en hel omgang uten spissen.

På tampen av kampen dukket Rosenborgs innbytter Bjørn Maars Johnsen opp og satte ballen i mål til tross for et Molde-press på slutten av kampen.