Det norske bilmarkedet er inne i en fase med store endringer. De siste årene har veldig mye handlet om elektrifisering, med ladbare hybrider og ikke minst elbiler som har tatt store markedsandeler.

Nå kommer også en rekke nye bilmerker til Norge. De har to ting til felles: De kommer fra Kina – og de skal lansere elektriske biler i det norske markedet.

Hakk i hæl med at svenske-kinesiske Polestar i forrige uke åpnet sitt første showroom i Oslo, kommer nyheten om at kinesiske Byton skal ha funnet en partner i Norge.

Helt ny bilprodusent

Bransje-nettstedet BilNytt meldte i helgen at Byton selv har gått ut med at Hedin Automotive skal bli deres representant i Norge. Hedin er på ingen måte noen smågutt i bransjen. De er et av Europas største bilkonsern og har en betydelig virksomhet i Norge.

– Det er ikke snakk om en importøravtale, men jeg kan bekrefte at vi forhandler med Byton om en avtale der vi skal være en strategisk salgs- og servicekanal i Norge. Siden avtalen ennå ikke er klar, så kan jeg dessverre ikke gi noen flere detaljer nå, sier Stig Sæveland er som konsernsjef for Hedin Automotive i Norge, til BilNytt.

Byton er på sin side en helt ny bilprodusent. De er basert i Kina, men har knyttet til seg tunge aktører fra den internasjonale bilbransjen.

M-Byte er en SUV i den større enden av skalaen.

På størrelse med Audi e-tron

Først ut fra Byton er en bil som heter M-Byte. Her snakker vi velvoksen SUV. M-Byte måler 4,88 meter i lengderetning, den er 2,2 meter bred og 1,67 meter høy.

Det betyr at den størrelsesmessig er relativt sammenliknbar med en Audi e-tron. Bagasjeromsplassen er oppgitt til 550 liter, og bilen kan konfigureres med både fire og fem seter.

Innstegsmodellen, med bakhjulsdrift, får én elmotor som yter 272 hk og en batteripakke på 72 kWt. Her er rekkevidden oppgitt til 360 kilometer, målt etter WLTP.

Byton M-Byte kommer med to batteripakker, i Norge er nok den største mest aktuell.

Meget sterk konstellasjon

Toppmodellen med firehjulsdrift får på sin side 408 hk og en rekkevidde på opptil 435 kilometer (WLTP). Her er batteripakken på 95 kWt. Interessen for bilen har vært stor i Norge. Byton sier selv at de har over 14.000 kjøretøysreservasjoner fra Norge.

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.

– Mens det har dukket opp andre anonyme og ukjente kinesiske bilmerker de siste ukene, er Byton en aktør som har vekket sterk interesse og fått mye oppmerksomhet på forhånd. Byton og Hedin kan dermed bli en meget sterk konstellasjon i det norske markedet, sier Atle Falch Tuverud som er sjefredaktør i BilNytt.

Reagerer på timingen

Han legger til:

– Hedin Automotive er en svært sterk aktør i Norge og Sverige. Konsernet står bak forhandlerkjeden Bavaria som har et titalls BMW-forhandlere i Norge. Og de har også store Porsche-forhandlere. Hedin har allerede et sterkt forhandlernettverk. De har muskler og viser gode resultater. De investerer stort i nye anlegg og har også foretatt flere oppkjøp på ettermarkedssiden i Norge.

Falch Tuverud reagerer imidlertid på timingen til Byton her:

– Ja, nok en gang går en kinesisk bilprodusent ut og offentliggjør sin fremtidige samarbeidspartner i Norge, før avtalen er signert. Det er oppsiktsvekkende hvor mye hastverk kinesiske bilprodusenter har med å kommunisere at de starter opp i vårt marked. Det blir spennende å se om dette går etter planen videre, sier BilNytt-sjefen.

Byton gjør seg klare til lansering av en modell som har fått veldig mye oppmerksomhet i Norge allerede. Foto: Alexander Herold

Verdens største skjerm

Helt siden Byton viste sin M-Byte i konseptversjon første gang, har bilen fått mye oppmerksomhet for designet. Det gjelder utenpå, men ikke minst inni.

Dashbordet domineres av en infotainmentskjerm på hele 48 tommer, den er verdens største display i en serieprodusert bil.

Det er også en skjerm i rattet. Her kan føreren styre Shared Experience-displayet (det store på dashbordet), navigasjon, seteinnstillinger og andre funksjoner. På siden av nettbrettet er det fysiske knapper til å styre volum med og veksle mellom kjøremodi. I samarbeid med Amazon har Byton integrert Alexa Voice i voicecontrol-systemet i bilen.

Prisen starter for øvrig på 45.000 Euro. Det kan bety en bilpris på rundt 450.000 kroner i Norge – naturligvis avhengig av hvilken strategi Byton og Hedin velger på prisingen av bilen.

