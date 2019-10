Maleriet er ikke stort, men man kan trygt si at det er av stor betydning. Det heter «Christ Mocked», og har lenge hengt over komfyren på kjøkkenet til en kvinne i 90-årene, skriver The Guardian.

Lite visste hun om hvor mye maleriet faktisk var verdt. Selv trodde hun det var et gammelt religiøst ikon fra Russland, uten noen stor verdi.

Det viste seg dog å være svært langt fra realiteten. Nå er bildet nemlig solgt, og satt med det en ny verdensrekord.

Tilfeldighet

Det var Philomène Wolf som kom over det utrolige funnet i juni i år, da kvinnen i 90-årene skulle flytte fra boligen sin i Compiègne i Frankrike.

Wolf kom til boligen for å vurdere verdien på kvinnens møbler og innredning, men hadde neppe ventet å finne noe av en slik verdi som det omtalte maleriet.

Hun forteller at hun la merke til kunstverket med en gang hun kom inn i boligen, skrev The Guardian i september.

– Du ser sjelden noe av en slik kvalitet. Jeg trodde umiddelbart at det var et verk fra italiensk primitivisme, sa Wolf den gang.

Hun mistenkte at maleriet kunne være verdifullt, og rådet eieren til å få det vurdert.

Cimabue-verk

Eieren fulgte rådet, og er nok glad for det i dag. Det viste seg nemlig at kunstneren som står bak er ingen ringere enn den italienske maleren Cimabue, og anses ifølge Sky News som forfaderen til italiensk renessansekunst.

Dominique Le Coent ved auksjonshuset Acteon sier dette er første gang et av malerens verker er solgt på auksjon.

Eksperter regner med at verket ble laget som en del av en serie malerier som viser Jesus' virke og korsfestelse, som Cimabue malte rundt år 1280.

VERDIFULLT: Kunstekspert Stephane Pinta tar Cimabue-maleriet ut av en monter. Foto: AP Photo/Michel Euler

Rekordsum

Nå er maleriet, kalt «Christ Mocked», solgt på auksjon. På forhånd var det ventet at verket ville dra inn opp til 6 millioner pund, skriver BBC. Det tilsvarer nesten 71 millioner norske kroner.

Men maleriet viste seg å være verdt langt mer enn dette.

Sluttsummen endte på mer enn 24 millioner euro. Det tilsvarer godt over 244 millioner norske kroner.

Med det har maleriet satt verdensrekord, ved å ha blitt det dyreste middelaldermaleriet solgt på auksjon noen sinne.

– Når et unikt verk fra en maler så sjelden som Cimabue kommer på markedet, må man være klar for overraskelser, sier auksjonarius Dominique Le Coent til Reuters.

Maleriet ble kjøpt av en anonym kjøper fra Frankrike.