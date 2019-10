I et nytt angrep søndag skal CIA og Joint Special Operations Command ha drept Abu Hassan al-Muhajir, talsmannen for terrorgruppen IS, melder Newsweek.

IS-lederens høyre hånd skal ha blitt drept av en drone utstyrt med Hellfire-missiler.

Operasjonen blir også bekreftet av en anonym amerikansk tjenestemann til Daily Beast. AFP får bekreftet opplysningene fra en høytstående kilde i den kurdiskledede militsen SDF.

Nyheten kommer bare timer etter at USAs president Donald Trump bekreftet at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi var drept i en amerikansk operasjon i Syria.

Fem IS-krigere drept under flukt

Også SDF-lederen Mazloum Abdi hevdet søndag kveld at IS-lederens høyre hånd ble drept.

Ifølge Abdi var IS-talsmannen målet for en aksjon der SDF og amerikanske styrker samarbeider nær den syriske byen Jarablus.

Det samme bekrefter Rami Abdulrahman, sjef for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Ifølge SOHR ble fem IS-krigere drept i aksjonen da de forsøkte å flykte.

NATO-leder Jens Stoltenberg sier at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadis død er et viktig steg i kampen mot internasjonal terror.

– USAs kunngjøring om Baghdadis død er et viktig steg i vår innsats mot internasjonal terror. NATO fortsetter å være forpliktet til kampen mot vår felles fiende IS, uttaler Stoltenberg. (TV 2/NTB)