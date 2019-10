– Jeg er sikker på at en besluttsom kamp mot terror vil bringe fred til hele menneskeheten, sier han videre.

Det tyrkiske forsvarsdepartementet sier at det var en «utveksling av informasjon og koordinering mellom militære myndigheter i begge land» før USAs aksjon, men ga ingen flere detaljer.

I Syria

Søndag kunngjorde USAs president Donald Trump at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er død.

– Amerikanske spesialstyrker gjennomførte en farlig og utfordrende nattoperasjon, som de gjennomførte med stor stil. De var utrolige og jeg fikk sett mye av det, sa han under en pressekonferanse søndag.

Baghdadi mistet livet da amerikanske spesialstyrker angrep skjulestedet hans i Idlib-provinsen nordvest i Syria. Ifølge Trump utløste IS-lederen en bombevest da han ble jaget inn i en tunnel.

– Betalt den høyeste prisen

Erdogan sidestiller samtidig IS med den kurdiske PKK-geriljaen og YPG-militsen.

– Vi har betalt den høyeste prisen i kampen mot IS, PKK/YPG og andre terrororganisasjoner. Tyrkia vil fortsette å støtte innsatsen mot terror, sier han.

Tyrkias offensiv i nordøstlige Syria er rettet mot YPG-militsen. Tyrkerne mener YPG står i ledtog med PKK, som Tyrkia anser som en terrororganisasjon. Syrisk-kurdiske YPG har vært USAs viktigste allierte i kampen mot IS i Syria, et samarbeid Tyrkia har vært sterkt kritisk til.

– Viktig steg

NATO-leder Jens Stoltenberg sier søndag at Baghdadis død er et viktig steg i kampen mot internasjonal terror.

– USAs kunngjøring om Baghdadis død er et viktig steg i vår innsats mot internasjonal terror. NATO fortsetter å være forpliktet til kampen mot vår felles fiende IS, uttaler Stoltenberg.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron har uttalt seg om IS-lederens død. Han sier at Baghdadis død er et hardt slag mot IS. Samtidig understreker han at kampen må fortsette.

– Kampen vil fortsette med våre partnere i den internasjonale koalisjonen, for å sikre at terrororganisasjonen er endelig nedkjempet. Det er vår prioritet, sier Macron i en uttalelse.