Manchester United hadde ikke vunnet en ligakamp siden seieren over Leicester 14. september. Mot Norwich søndag kunne Ole Gunnar Solskjær juble over en etterlengtet trepoenger. Det var derimot ikke takket være god straffesparkstatistikk.

Det var takket være at Marcus Rashford og Anthony Martial gjorde det godt igjen etter at de begge ble straffesyndere i førsteomgang.

For det hjelper lite at VAR griper inn og gir deg to straffer, når man ikke klarer å sette dem. Tim Krul i Norwich-målet reddet begge straffene United fikk i løpet av et kvarter i førsteomgang.

– De har bommet på fire av seks straffer denne sesongen. Å få seks straffer på ti kamper er ellevilt, og når de i tillegg bommer på fire av de begynner det å bli smått surrealistisk, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i studio.

Men heldigvis for Manchester United leverte spillerne tilstrekkelig med spillemål.

Først hamret Scott McTominay inn 1-0 fra 14 meter i det 21. spilleminutt. Så revansjerte Rashford like etter straffebommen. Daniel James slo en stikker og Rashford kom alene igjennom. Iskaldt satte han inn 2-0 for United, kun fire minutter etter han sviktet fra straffemerket.

Dermed gikk United ledende til pause, men ledelsen kunne vært betydelig større dersom straffene hadde gått inn.

Martial revansjerte - Hernández reduserte

Etter pause var det Martial sin tur å gjøre det godt igjen, og det med god hjelp fra Rashford.

For Uniteds nummer ti sendte avgårde en småfrekk hælpasning til Martial som sendte ballen over Krul og i mål til 3-0 for United.

Helt på tampen fikk Norwich noe å juble for da Onel Hernández helt på egenhånd reduserte til 1-3. McTominay mistet ballen på egen banehalvdel, og Norwich-innbytteren satte kurs mot United-målet. Hernández driblet seg forbi to mann, og satte kontrollert inn reduseringen.

Flere nettkjenninger ble det ikke, og Solskjær og Manchester United kunne slippe jubelen løs for sesongens tredje seier.