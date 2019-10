Tromsø - Ranheim 4-2 (2-1)

Saken oppdateres!

Tromsø ligger nå tre poeng over kvalik-plassen etter søndagens seier og fire poeng over direkte nedrykk.

– En særdeles viktig seier naturligvis, sa tidligere Tromsø-spiller Ole Martin Årst i FotballXtra da Tromsø-seieren var et faktum.

Ranheim ligger nederst med 24 poeng med fire kamper igjen av Eliteserien.

– Ranheim skal ha all ære for å ikke ha gitt opp dette, de har «giret» på, sa Ole Martin Årst like før slutt.

Bunnoppgjøret mellom Mjøndalen og Sarpsborg endte målløst. En kamp begge lag var desperate etter å vinne. Det betyr at Mjøndalen ligger på 15. plass med 24 poeng, like mange poeng som Ranheim.

Lars-Jørgen Salvesen sørget for at Strømsgodset tok et meget viktig poeng i kampen mot Haugesund. Drammen-laget ligger på kvalik-plass med 25 poeng. Like mange poeng som Sarpsborg, som ligger like over kvalik-plassen, men som har bedre målforskjell.

Det er duket for noen svært interessante kamper for lagene i bunnstriden på tampen av Eliteserien.

Tromsø ledet til pause etter scoringer fra Juha Pirinen og Onni Valakari. Ranheim scoret like før pause da Aleksander Foosnæs satte inn sitt første for sesongen.

Etter pause scoret Tromsø to kjappe da Magnus Andersen og Runar Espejord satte ballen i mål for hjemmelaget. Bortelaget fra Trondheim reduserte da Tromsøs midtstopper Jostein Gundersen var uheldig og satte ballen i eget nett.