Det opplyser både sikkerhetskilder og representanter for familiene søndag.

– Vi har begynt å samle inn hår- og blodprøver fra familiene til de antatte ofrene, sier en tjenestemann til AFP.

Nyhetsnettsiden VNExpress skriver at politiet i Nghe An-provinsen deltar i innsamlingen, og at 24 vietnamesiske familier så langt har kontaktet lokale myndigheter for å melde slektninger savnet.

De frykter at familiemedlemmer var blant de 39 som ble funnet døde i kjølevogna på en lastebil i Grays i Essex i Storbritannia onsdag.

Menneskesmugling

Kjølevognen kom fra Zeebrugge i Belgia til havna Purfleet i England samme natt. Selve trekkvognen kom imidlertid til England via den walisiske havna Holyhead, altså på motsatt kant av landet.

Politiet har gjennomgått GPS-informasjon fra konteineren. Den viser at den har vært fram og tilbake mellom Europa og Storbritannia flere ganger siden midten av oktober. Den var blant annet i Lille og Dunkerque i Frankrike og Brugge i Belgia.

– Dette er en tragedie vi ikke kan forestille oss og dypt hjerteskjærende, sa statsminister Boris Johnson da han møtte til spørretime i Parlamentet onsdag, ifølge BBC.

Etterforskes i flere land

Saken etterforskes både i Irland og Belgia, i tillegg til i Storbritannia.

Kinas utenriksdepartement etterlyste fredag et sterkere samarbeid for å bekjempe menneskesmuglere. Flere tar også til orde for at det er behov for å åpne for mer lovlig innvandring. Torsdag kveld var det en demonstrasjon utenfor innenriksdepartementet, der deltakerne krevde en mer human innvandringspolitikk.

Essex-politiet siktet lørdag en 25 år gammel lastebilsjåfør fra Nord-Irland for blant annet uaktsomt drap og menneskesmugling. Han skal fremstilles for retten mandag.

Tre andre som er mistenkt i saken, ble lørdag løslatt mot kausjon.