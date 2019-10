Salah sendte Anfield til himmels – så ble han byttet ut med skade

Se sammendrag i vinduet øverst!

Ti minutter etter at han hadde scoret på straffe, ble Mohamed Salah sittende på gresset.

Han fikk tilsyn av Liverpools legeteam, som så ut til å undersøke ankelen hans. Det var også en ankelskade som holdt ham ute av kampen mot Manchester United. Storscoreren ble byttet ut øyeblikkelig, men klarte å gå av for egen maskin.

– Han strever her, Salah. Han er en veldig viktig spiller for Jürgen Klopp. Vi får se hvor alvorlig dette er – han ser ut til å gå greit, kommenterte Øyvind Alsaker.

Etter kampen kommer Klopp med en beroligende melding til Liverpool-fansen, men bekrefter at Salah fortsatt sliter med ankelen.

– Det er ikke helt en skade. Det er den gamle skaden, som han bærer med seg. Alt er fint – han kan trene og alt, men det var en veldig intens kamp som varte i 95 minutter. Da begynte det å gjøre vondt. Men det er bare smerte, og ikke noe annet, sier tyskeren til TV 2.

Han påpeker at det uansett ga mening å bytte ut stjernespilleren, i og med at Liverpool måtte forsvare inn seieren.

– Da kan vi ikke bruke en spiller som ikke kan forsvare lenger. Vi tok den avgjørelsen, men det er ikke noe seriøst, understreker Klopp.

Marerittstart

Liverpool fikk en verst tenkelig start på kampen. Heung-Min Son skjøt i stolpen fra 20 meter, og Harry Kane nikket inn returen forbi en utspilt Alisson.

Da hadde det ikke engang gått ett minutt.

Midtveis i første omgang tok Liverpool fullstendig over, men forsøkene ble stoppet av Tottenhams keepervikar, Paulo Gazzaniga. Like etter pause utlignet Henderson for vertene.

Så, med drøyt et kvarter igjen av kampen, gikk Sadio Mané i bakken. Senegaleseren kom seg inn foran Serge Aurier, og ble tatt da Tottenham-backen skulle klarere. Dommeren pekte på straffemerket, der Salah fikk æren av å sende Anfield til himmels.

Med det nådde egypteren også en milepæl: 50 scoringer på Anfield. Det har han klart på bare 58 kamper. Roger Hunt er den eneste som har klart det på kortere tid (55 kamper).

– Parkerte tvilen fullstendig

Til slutt var det ingen tvil om hvilket lag som dominerte på Anfield. Liverpool endte opp med å vinne skuddstatistikken 23-11, hvor 13 av avslutningene var på mål.

– Det var en «super game.» Jeg elsket det, dette var oss på vårt beste, sier Jürgen Klopp til Sky Sports etter kampen.