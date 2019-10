Under to uker etter at Jennifer Aniston (50) satte ny verdensrekord i å nå én million følgere på kortest mulig tid på Instagram, er det hennes Friends-kollega Courteney Cox (55) sin tur til å vekke oppmerksomhet på sosiale medier.

I helgen la hun ut en video bestående av to stjernespekkede bilder på sin Instagram-profil.

Nå får en liten detalj ved et av bildene folk til å spørre seg om fotballstjernens kone, Victoria Beckham, er spesielt fornøyd med Instagram-innlegget.

Stjernemøte

Det første bildet viser Cox sammen med ingen ringere enn David Beckham (44) – i et badekar.

De to ser ut til å ha en god tone på bildet, men det er nok spesielt det andre bildet i videoen som får folk til å løfte på øyenbrynene.

Også dette bildet viser Cox og Beckham sammen i badekaret, denne gangen i selskap med skuespillerne Jesse Tyler Ferguson (44) og Eric Stonestreet (48) som spiller rollene som Mitch og Cam i TV-serien «Modern Family».

I kommentarfeltet bugner det over av reaksjoner.

– Seriøst hva skjer her, skriver designer Rachel Zoe, mens skuespiller Julianne Moore uttrykker følelsene sine med et enkelt ord:

– What?????

Intrikat detalj

Men det er en helt spesiell detalj i bildet som virkelig vekker oppmerksomhet.

– Hvor er hånden din på vei, spør en Instagram-bruker.

Flere har nemlig bitt seg merke i at det ser ut som Cox sin hånd har funnet veien ned mellom fotballstjernens lår på det andre bildet hun har lagt ut.

– Jeg ser den hånden Courtney. Victoria ser den også, kommenterer en annen.

HVA SKJER HER? Dette bildet får fansen til å reagere. Foto: Skjermdump Courteneycoxofficial på Instagram

Gjesteroller

Også David Beckham har lagt ut et bilde sammen med Courteney Cox på sin Instagram-profil, dog noe mer påkledd en skuespillerens bilder, hvor det ser ut til at de to holder hvert sitt manuskript.

Fotballstjernen har markert bildet med emneknaggen #modernfamily.

Skuespillerne Jesse Tyler Ferguson og Eric Stonestreet har også lagt ut bilder sammen med fotballstjernen.

– Alt jeg ønsket meg til bursdagen min var David Bekham i en badekåpe, skriver Tyler.

Eric Stonestreet skriver på sin side:

– Glad for å ha min gamle venn og tidligere Manchester United-lagkamerat David Beckham som gjesterolle i en kommende episode av Modern Family. Courteney Cox var også der.

Dermed ser det ut til at tilhengere kan glede seg til en stjernespekket siste sesong av suksesserien.