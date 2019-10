I et samarbeid med Kriminalomsorgen har justisminister Jøran Kallmyr nå åpnet et fengselsalternativ for unge kriminelle, i første omgang med tre plasser på Eidsberg fengsel i Østfold.

– Det er jo slik at barnekonvensjonen sier at det skal mye til for at de under 18 år skal komme i fengsel, og derfor er ofte de tersklene i domstolen veldig høye, sier justisministeren til TV 2.

Også unge må kunne fengsles

Men med den siste tidens bølge av gjenger, ofte bestående av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, som banker opp tilfeldige ofre, mener justisministeren at denne terskelen bør være passert.

– Jeg mener at gjentatte voldstilfeller, at du tar med deg andre, danner gjenger og begår alvorlig kriminalitet, bør straffes med fengsel – selv om du er under 18 år, sier justisministeren til TV 2.

– Men jeg er også klar for at du da må ha et eget opplegg i fengselet. Vi er nødt til å ha en annen type ordning, hvor de får restartet skolegangen sin slik at de kommer seg vekk fra miljøet, legger han til.

– Ta verdigjenstandene

Kallmyr mener at inndragning av gjengmedlemmers statussymboler også vil kunne virke avskrekkende.

– Det å ta fra dem verdigjenstander hjelper mye. Derfor har vi satt i gang et arbeid, som gjør at politiet og forvaltningen i større grad kan ta fra dem dyre joggesko, Gucci-vesker, Ipader, dyre klokker og biler, sier justisministeren og legger til at dette gjelder «de som er litt høyere opp i systemet».

– Mange av dem kjenner bare gata, og at det skal bygges opp en status på gata. De må rett og slett ha andre verdier, som at det å jobbe hardt og ærlig er det som skaper status i Norge, legger han til.

Skal utredes

Et utvalg, som skal konkludere til våren, er nå nedsatt for å utrede formuesinndragning.

Ved siden av det strafferettslige sporet utredes også et sivilrettslig spor, der inndragelse kan skje ved å ta i bruk skattelovgivningen.

– Vi jobber nå for å undersøke om vi kan gjøre det samme som Irland, som bruker sivilrettslige metoder for å gjøre dette. Det kan være raskere enn en strafferettslig prosess, sier Kallmyr og forklarer:

– Da får man en mye raskere effekt, ved at vi kan ta fra dem de dyre bilene og klokkene og joggeskoene som de har stjålet eller skaffet seg penger til på ulovlig vis.