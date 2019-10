Søndag ettermiddag har det vært en møteulykke mellom to personbiler på E18 ved Kråkstad i Akershus.

Alle nødetater rykket ut til stedet.

– Det er to biler involvert, med en person i hvert kjøretøy, sier politiets innsatsleder Arve Hermansen til TV 2.

De to personene satt fastklemt etter ulykken. Ved 16-tiden melder politiet at føreren av den ene bilen, en mann, er frigjort og kjørt til Ullevål sykehus med ambulanse.

Føreren av den andre bilen, en kvinne, ble frigjort kort tid etter. Hun er fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

Politiets innsatsleder på stedet, Arve Hermansen, sier til TV 2 at kvinnen og mannen har alvorlige skader.

– Vi har startet etterforskning på stedet i forhold til årsakssammenheng, men det er åpenbart at et av kjøretøyene har vært over i motsatt kjørefelt, sier Hermansen.

Veien var stengt på stedet en periode etter ulykken, men like før klokken 17 melder politiet at veien er åpnet igjen.



Politiet fikk melding om ulykken klokken 15.25.