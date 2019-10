– Et tydelig og viktig signal fra USA

Et tilbakeslag

Ranstorp tror nyheten om Baghdadis død vil bety et tilbakeslag for IS ettersom Baghdadi både har vært organisator og en visjonær kraft. Blant annet fikk hans løfte om en islamsk stat – et kalifat – tusener til å slutte seg til bevegelsen.

Men tiltrekningskraften og de grunnleggende ideene bak IS står ikke og faller med gruppas ledere, påpeker Ranstorp.

– IS bygger ikke på en leder, men på strukturer og ideologi, sier han.

Også terrorforskeren Hans Brun har vanskelig for å se at Baghdadis død vil innebære slutten på IS.

– Det finnes veldig mange mennesker i disse nettverkene, og mange av dem er dessverre veldig kompetente, for eksempel i å organisere seg militært. Mange regner dessuten med at mennesker kan forsvinne, og det innebærer ikke at organisasjonen kommer til å slutte å fungere, sier han ifølge NTB.

Den danske terrorforskeren David Vestenskov mener at Baghdadis død ikke er stort mer enn en symbolseier og ikke vil få større betydning for terrorbevegelsen.

– Man har vært på jakt etter ham i lang tid, og han spilte en stor rolle for IS, men det har marginal betydning for IS' evne til å operere, mener han og peker på at Baghdadis evne til å lede gruppa har vært sterkt svekket siden IS mistet byen Mosul i Irak for noen år siden.

– IS har gått over til å bli en klassisk terrorbevegelse som opererer under jorden, sier Vestenskov ifølge NTB.

