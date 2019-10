Vålerenga knuste Arna-Bjørnar 4-1 og kunne slippe jubelen løs i Arna utenfor Bergen søndag ettermiddag.

Nå venter LSK Kvinner i finalen 23. November.

Matchvinneren scoret hattrick i andre omgang.

– I første omgang spilte jeg på midtbanen, men i andre omgang slet vi litt så jeg ble flyttet opp på topp, og da viste jeg mitt beste, sier hattrick-helten til NRK etter kampen.

Njoya spilte sist sesong for Sandviken, som kom til finalen i fjor, men spilte ikke cupfinalen.

– I fjor var jeg i Afrika for å spille VM-kvalik. Så jeg er veldig glad for at vi skal spille finalen mot LSK i år. Jeg håper vi vinner, vi skal kjempe, sier kampens store helt Ajara Njoya.

Det sto 1-1 i oppgjøret i Bergen da Vålerenga skrudde opp tempoet de siste 20 minuttene.

Først satte Njoya inn 2-1 etter 73 minutter med en lekker scoring. Hun fikk ballen på 14 meter, vendte opp og banket ballen i lengste hjørne.

Fem minutter senere var Njoya igjen i begivenhetenes sentrum. I kjølvannet av en corner banket kameruneren ballen i mål, mellom beina på Arna-Bjørnar-keeper Sandra Stavenes.

Og 26-åringen var ikke ferdig. 85 minutter var spilt da hun satte inn sitt tredje mål, og det var et skikkelig kremmerhus. Hun fikk ballen på 17 meter og satte den pent inn ved stolpen.

Dermed endte det 4-1 til Vålerenga, som skal møte LSK Kvinner i cupfinalen. Den spilles 23. november på Fornebu.

(©NTB)