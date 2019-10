Kritiske til radikal endring: – Noen lag kommer til å lide

Se studiopraten og situasjonene øverst i saken!

«Clear and obvious error» – kanskje den mest omtalte frasen etter VARs inntog i Premier League.

Enten det har vært en straffesituasjon eller et mulig rødt kort, har regelen ført til at dommerne er blitt stående på den opprinnelige avgjørelsen.

Inntil denne serierunden.

På fredag grep VAR inn og ga Southamptons Ryan Bertrand et rødt kort. Lørdag fikk Brighton straffe etter ordre fra videoassistenten, mens Callum Hudson-Odoi fikk gult kort for filming etter først å ha blitt tildelt et straffespark.

– Feil

TV 2s eksperter er kritiske.

– Det er en total endring. Tidligere har de fokusert på at kampene skal forstyrres minimalt av VAR. Dommeren skal gjøre jobben sin, og han får ofte beskjed om at han har tatt rett valg – selv de gangene vi har kunnet se at det har vært noe midt i mellom en feil fra dommeren eller en klink feil, sier Simen Stamsø-Møller.

– Nå går de inn og gjør om ting, og det virker som de har fått beskjed om det. Nå gjør de det hyppigere – så hyppig at de etter min mening gjør det feil, fortsetter han.

Solveig Gulbrandsen er heller ikke særlig imponert.

– Er det forvirrende?

– Ja, det er det. Jeg synes det har vært det hele veien, men nå blir det enda mer forvirring, svarer Guldbrandsen.

Erik Thorstvedt understreker at enn så mye kritikk VAR har fått fordi de aldri grep inn i situasjoner, var bruken i det minste konsekvent.

– Det var lett å forholde seg til, synes jeg. De har ikke tatt noen ting. Plutselig har det skjedd en stor endring. Jeg lover deg: Har det vært diskusjoner før, kommer til å bli mye mer nå. Nå har de tatt lokket av gryten, og nå kommer alle spørsmålene om «hvorfor ta den, men ikke den», varsler den tidligere Tottenham-målvakten.

– Før var listen på ingenting. Nå er den på et sted der skjønnet kommer inn. Da blir det mye vanskeligere for alle involverte, fortsetter han.

– Kommer til å lide

Stamsø-Møller er dessuten kritisk til tidspunktet endringen skjer på. Han legger til grunn at dommerfeil normalt sett ikke vil jevne seg ut over en sesong.

– 38 kamper er ikke nok til at ting jevner seg ut over en hel sesong. Og det blir i hvert fall ikke nok hvis man etter ni serierunder endrer presedens totalt, mener Stamsø-Møller.