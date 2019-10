Vipers raste etter utvisning

Storhamar - Vipers 26-34 (12-14)

Se situasjonen der Hegh Arntzen ble utvist i vinduet øverst!



Storhamar kom seg opp i ryggen på Vipers i en periode i førsteomgang, men kampen endte likevel med å bli en komfortabel seier for serieleder Vipers.

Men seieren kom noe i skyggen av en situasjon fem minutter ut i andreomgang.

Like etter Emilie Hegh Arntzen satte mål nummer 20 for Vipers fikk hun sin tredje tominutter for dagen og dermed det røde kortet.

Vipers måtte dermed klare seg uten en av sine nøkkelspillere resten av kampen.

– Det var store protester fra Vipers på utvisning nummer to, og det er ikke noe mindre nå på den tredje. Et skadeskutt Vipers-lag som kom med kun 13 spillere av 16 mulige, mister da en meget viktig forsvarsbrikke og litt av motoren i angrep også. Jeg synes Hegh Arntzen får en veldig tøff straff, sier ekspertkommentator Harald Bredeli.

Arntzen gledet seg over seieren etter kampen, men var ikke fornøyd med utvisningen.

– Det er de (dommerne) som dømmer det og da mener de vel at det skal være sånn da. Men jeg er ikke helt enig, sier Arntzen til TV 2.

– Det er det verste jeg har gjort er å sitte på tribunen. Det skal jeg ikke gjøre igjen. Man blir drit nervøs. Men jeg er veldig fornøyd med at vi vinner i dag, legger hun til.

Ole Gustav Gjekstad var ikke imponert over dommertrioen.

– Dette er et dommerpar som kommer til å bli gode og som er lovende. Men jeg synes ikke de bør lede en seriefinale i norsk håndball. Men det er ikke deres skyld. Det er dommersjefen i Norges håndballforbund som gjør en dårlig jobb. Men mest av alt er jeg fornøyd med spillerne mine, sier Vipers-treneren.

Fryktelig Storhamar-start

Storhamar fikk en fryktelig start på kampen og lå under 4-10 etter de første 12 minuttene.

Men i løpet av de åtte neste minuttene kom vertene til hektene og hadde redusert avstanden til Vipers betraktelig på stillingen 10-12.

– De har funnet flyten nå, Storhamar. En fryktelig start, spesielt forsvarsmessig, sier Bredeli.

Og da tok Vipers timeout.

Men avstanden ble ikke mindre, og sto seg på 12-14 til pause. Det kunne Storhamar takke Stine Lidén for, som økte redningstatistikken utover i førsteomgangen. Dermed var vertene helt oppi ryggen på Vipers før andreomgang.