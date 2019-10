Lucas (19) imponerte stort: – Han er en råskalle

19-årige Lucas Braathen ble det store lyspunktet sett med norske øyne da alpinistene sesongstartet i Sölden.

Etter å ha ligger på 23. plass i første omgang, kjørte han gnistrende i andre og leverte beste omgangstid. Han endte til slutt helt oppe på 6. plass.

Franskmannen Alexis Pinturault vant rennet, foran landsmannen Mathieu Faivre og slovenske Zan Kranjec.

– Jeg er tom for ord

Braathen var i ekstase etter gjennombruddet blant verdenseliten.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg er tom for ord. Jeg vet ikke. Jeg føler jeg gjør det jeg gjør på trening, og det var målet. Men at det skulle holde til sjetteplass, aldri i verden, sier han til TV 2.

– Det er forskjell på trening og konkurranse, du må et konkurransehode i tillegg?

– Det er et helt annet game. Du kan kjøre så fort du vil og vinne treningen med et sekund, men dagen det er renn så er alt snudd. Da er det rennhodet og den hardeste skallen som vinner. Jeg er mest imponert over det jeg klarer å gjøre mentalt og følge den planen jeg hadde laget, jeg er superhappy.

19-åringen jobber veldig bevisst med det mentale inn mot renn.

– Det er egentlig veldig enkelt. Jeg prøver å styre unna så mye som mulig det at jeg skal vise de og de, jeg skal vise Norge, jeg skal vise landet. Jeg skal ikke bevise, men tenke på de tekniske oppgavene som jeg jobber med på trening. Hvis jeg klarer det, så mener jeg det skal være fort nok til å hamle opp med de beste, sier han.

Han trekker frem tre alpintsjerner som sine store forbilder.

– Da jeg var liten var det Ted (Ligety), så jeg er rimelig bitter over at han tok meg med et hundredel i dag. Det var en barndomsdrøm. Men det har også vært mye Henrik (Kristoffersen) og Marcel (Hirscher), det har vært mest de to det har gått i, smiler stjerneskuddet.

– En råskalle

Braathens forrige bestenotering var en 26. plass fra storslalåmen i Val d'Isere i desember i fjor. Lagkameratene er full av lovord om 19-åringen etter at han for alvor gjorde sitt inntog i verdenseliten.

– Det er rått. Jeg har sett ham på trening, og han kjører veldig stabilt kjapt. Det lønner seg i denne bakken. Samtidig er han en råskalle, så vi kommer til å se mye til han kameraten der, sier Aleksander Aamodt Kilde.

– Det er rått at han også klarer å heve seg fra trening. Han har kjørt fort, men han hadde litt utfordringer her forrige uke. Han er uredd og bare går til. Han kjører sinnssykt bra, så det er ikke overraskende. Jeg har sagt tidligere at jeg ikke blir overrasket om han er en av de som virkelig tar steget i år. Han kjører med en selvtillit som han har gjort her hele tiden. Det er kult, sier Leif Kristian Nestvold-Haugen.