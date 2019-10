Flere amerikanske medier har meldt at Baghdadi antas å ha blitt drept i et angrep utført av amerikanske spesialstyrker i Idlib nordvest i Syria natt til søndag.

Dette bekrefter Trump på en pressekonferanse på Det hvite hus søndag ettermiddag.

– Tester har bekreftet at det var han, sa en tydelig tilfreds Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus søndag.

Å fange eller drepe Baghdadi har vært amerikanske etterretnings største prioritet i mange år, understreket han.

– Amerikanske spesialstyrker gjennomførte en farlig og utfordrende nattoperasjon, som de gjennomførte med stor stil. De var utrolige og jeg fikk sett mye av det, sier Trump.

Ingen amerikanere ble drept i operasjonen.

Selvmordsbombe

Han sa også at Baghdadi døde i en enveistunnel tunnel. Han skal ha løpt nedover tunnelen med amerikanske hunder i helene. I enden utløste han en selvmordsvest, og tok med seg tre av barna sine i døden.

– Han døde som en hund, han døde som en feiging, sa Trump under pressekonferansen.

Ifølge presidenten ble et stort antall av Baghdadis sammensvorne drept, mens et stort antall barn og kvinner ble fjernet fra huset før operasjonen.

Ifølge Trump varte operasjonen i to timer. De amerikanske soldatene fikk ifølge presidenten med seg mange dokumenter som viser blant annet IS framtidsplaner.

Under overvåkning

IS-lederen var under overvåkning av amerikansk etterretning i flere uker. To-tre operasjoner ble planlagt og skrotet, før angrepet ble gjennomført natt til søndag, ifølge presidenten.

LEDER: Abu Bakr al-Baghdadi har ledet IS siden 2012. Foto: AP

USA fraktet bakkesoldater til landsbyen Barisha ved hjelp av helikopter. President Donald Trump skal ha godkjent operasjonen en uke før den ble gjennomført.

Takket for samarbeid

AP melder at en kilde på høyt nivå i Tyrkia har sagt at IS-lederen kom til stedet 48 timer før angrepet ble gjennomført.

Nyhetsbyrået melder også om at kilder sier at tett samarbeid mellom USA og Tyrkia ledet til operasjonen. Syrisk kurdiske styrker hevder at et fem måneder lang samarbeid ledet til angrepet.

Selv takket den amerikanske presidenten Russland, Tyrkia, Syria, Irak syriske kurdere for hjelp med operasjonen under pressekonferansen. Han trakk spesielt frem at sistnevnte ga USA hjelpsom informasjon.

Sluppet fri

I 2005 ble Baghdadi, som kommer fra Samarra i Irak, tatt til fange av amerikanske styrker og internert i Camp Bucca, til han av ukjente grunner ble sluppet fri i 2009.

Siden 2010 har han ledet ekstremistgruppen, som fremmedkrigere fra Norge og mange europeiske land har sluttet seg til.

Flere ganger de siste årene har det blitt rapportert at Baghdadi er drept eller såret, men i 2018 gikk irakiske sikkerhetsmyndigheter ut og uttalte at han er i live, og at oppholdt seg i Syria ved grensen til Irak.