De siste ukene har Paal Bye Johansen kjempet en innbitt kamp mot gnagere som har invadert hjemmet hans.

De to siste ukene har han fanget over 100 mus som har tatt seg inn i varmen på gården i Kodal utenfor Sandefjord.

– Bare forrige mandag fanget jeg 20 mus på én dag, sier Bye Johansen.

Erklærer musekrig

Men denne uka ble han helt satt ut, da musene presterte å komme seg inn i kjøleskapet hans.

– Da jeg åpnet kjøleskapet og så musa sitte og gnage på falukorven min, fikk jeg nok. Nå er det krig, sier Bye Johansen til TV 2.

Det var Sandefjords Blad som omtalte musehistorien først.

Selv om Paal ikke liker de små gnagerne, har han ikke problemer med å sette opp feller i huset når kulda kommer og de trekker inn.

– Helt utrolig

– Det er ikke så mye annet å gjøre enn å sette opp feller og fange dem én etter én. Men det er helt utrolig når de til og med klarer å komme seg inn i kjøleskapet.

Mens han snakker med TV 2 har han åtte feller, bare på kjøkkenet.

– Vi hører det stadig smeller i fellene i skuffer og skap, men jeg hadde aldri drømt om at de skulle ta seg inn i kjøleskapet, sier han.

MUSEJAKT: Over hundre mus har gått i Paal Bye Johansens feler de siste ukene. Foto: Privat

Bye Johansen har funnet ut at musene må ha tatt seg inn i kjøleskapet via et bittelite hull til avrenning av kondens.

– Hullet er maks én centimeter i diameter. Det er fascinerende hvordan en mus klarer å trykke seg inn gjennom hullet, opp en tynn slange og inn til maten. Jeg skjønner rett og slett ikke hvordan det går an, sier han.

Kommer kona hjem?

Bye Johansen har kontaktet produsenten av kjøleskapet, som aldri har hørt om lignende tilfeller tidligere.

– De også lurer på hvordan det er teknisk mulig. Men de er på saken, sier Bye Johansen.

KLAR: Fellene er ladet opp og klar for de firbeinte gnagerne i Paals kjøleskap. Foto: Privat

Paal har også kontaktet et firma som driver med profesjonell skadedyrbekjempelse og setter nå sin lit til dem.

– De har satt opp en elektrisk felle på loftet, der vi har en idé om at de kommer inn, sier Bye Johansen og legger til at han nå muligens er mer bekymret for om kona kommer hjem enn musene.

– Hun hater disse musene intenst. Hun var heldigvis på jentetur da jeg oppdaget musa i kjøleskapet. Hun var ikke akkurat lykkelig da jeg fortalte om musefunnet. Nå er jeg bare spent på om hun tør å komme hjem igjen i dag, sier Bye Johansen og ler.