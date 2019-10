Skyting fant sted rett før midnatt lørdag lokal tid.

Oppimot 750 studenter skal ha vært med på festen. Det er uklart hvor mange som var i bygningen da personen begynte å skyte mot festdeltakerne.

Så langt er det meldt at to personer er drept og at 14 ble skadd i hendelsen, melder AP.

Buddy Oxford, som jobber ved sheriffens kontor, sier han ikke kan si noe om hvor alvorlige skadene er, men det er meldt at flere er fløyet til sykehus med ambulansehelikopter.



Skytteren er fortsatt er på frifot, og politiet gjør store søk søndag morgen.

Texas A & M University-Commerce ligger utenfor Dallas og har cirka 12.000 studenter. En talsmann for universitetet bekrefter at det har vært skyting på en studentfest i forbindelse med et skoleball som ble holdt utenfor universitetsområdet.

Festen ble holdt i Greenville, 24 kilometer sørvest for universitetsområdet.