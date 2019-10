Da Sveriges langrennslandslag ble tatt ut i vår, var det uten Lundgren.

Hun hadde blitt U23-verdensmester i sprint, og kunne vise til godkjente resultater i de få rennene hun hadde gått i verdenscupen.

Deriblant sjuendeplass på sprinten i Falun. Derfor hadde hun store forhåpninger om å bli tatt ut.

– Hadde du spurt meg om det her i mai, hadde jeg nok vært litt mer bitter over det hele, sier Lundgren til Expressen.

I etterkant har hun levert svært sterke resultater i sesongoppkjøringen, skriver avisen. Johan Granath, trener for det svenske utviklingslandslaget, tror at eleven ville fått plass på et hvilket som helst annet landslag.

Lundgren svarer spøkefullt når hun blir konfrontert med trenerens uttalelse.

– Man får vel flytte til Norge i stedet, sier hun, før hun fortsetter:

– Det er jo egentlig sykt å tenke den tanken. Men ... noen på deres landslag slo jeg jo flere ganger i vinter.

21-åringen hevdet seg på sprint i verdenscupen, men slet mer på langdistanse. Der er 33. plass fra ti-kilometeren i Falun hennes beste resultat, noe hun håper å forbedre denne sesongen.

– Jeg vet at jeg kan gå veldig fort i tre-fire minutter, men jeg må jo kunne gjøre det i ytterligere 20 minutter, slår hun fast.