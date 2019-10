IS-lederen skal være drept: – En stor seier for Trump

Baghdadi antas å ha blitt drept i et angrep utført av amerikanske spesialstyrker, melder flere internasjonale medier.

Angrepet skal ha skjedd i Idlib-provinsen, nordvest i Syria hvor Baghdadi skal ha detonert en selvmordsvest.

Amerikanske myndigheter har ennå ikke bekreftet opplysningen, men den amerikanske presidenten Donald Trump har meldt på Twitter at «noe stort nettopp har skjedd».

Om Baghdadis død blir verifisert, er det en stor seier for Donald Trump, mener TV 2s utenrikskorrespondent i USA.

– Den amerikanske presidenten kan dermed innkassere en stor og viktig militær seier, sier Fredrik Græsvik.

PRESSEKONFERANSE: Det er ventet at Donald Trump vil holde en pressekonferanse klokken 14 norsk tid. Foto: Brendan Smialowski

Seier for presidenten

Siden Donald Trump varslet at han ville trekke amerikanske tropper ut av Nord-Syria har han fått massiv kritikk. I tillegg til å forlate kurderne i stikken, ville avgjørelsen kunne øke sannsynligheten for at IS-fanger rømmer fra fengslene i Syria.

– Om Donald Trump kan vise at han kan lede en så stor og viktig aksjon, viser han at han ikke er mannen han har blitt beskyldt for å være. Han kan ta vare på den amerikanske sikkerheten, sier Græsvik.

Trump kunngjorde på Twitter natt til søndag at noe stort nettopp har skjedd. Det hvite hus opplyser at presidenten kommer med en uttalelse søndag ettermiddag i 14-tiden norsk tid.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Verken Trump eller Det hvite hus opplyser hva uttalelsen skal handle om, men mye tyder på at det har sammenheng med operasjonen utført av amerikanske spesialstyrker i Syria. En kilde i Trump-administrasjonen opplyser til kanalen CNN at uttalelsen skal handle om utenrikspolitikk.

– Selv om Trump ikke har bekreftet operasjonen, klarte han ikke å holde nyheten for seg selv. Det er klart at han bobler over og har lyst til å fortelle om en militær seier, sier Græsvik.

Tidsskriftet Newsweek er blant mediene som melder at lederen for ekstremistgruppen IS skal være drept i Idlib i Syria. President Donald Trump skal ha godkjent operasjonen en uke før den ble gjennomført.

IS-LEDER: Bildet er tatt fra en video hvor IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi taler foran en forsamling i en moské i Mosul i Irak. Foto: AFP

– Stort tilbakeslag

I mars mistet IS kontrollen over sitt territorium i Syria, men flere IS-krigere skal ha søkt seg til Idlib-provinsen, som er det eneste større området i Syria som fortsatt er delvis kontrollert av syriske opprørere.

– IS har mistet så godt som all geografisk grunn de hadde. Hvis de i tillegg nå har mistet lederen sin, så det er et stort tilbakeslag, mener Græsvik.

Til tross for søndagens angivelig angrep, mener utenrikskorrespondenten terrororganisasjonen ikke er oppløst.