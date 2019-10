Det svenske stjerneskuddet Frida Karlsson (20) står foran sin første fulle verdenscupsesong etter å ha fått sitt store gjennombrudd under ski-VM.

Marit Bjørgen har tidligere rådet Karlsson til å stå over en del konkurranser, slik at hardkjøret ikke blir for mye.

– Ja, det er mye nytt for henne også, og det er ekstremt mange konkurranser i år. Det gjelder å gjøre en god konkurranseplanlegging med litt luft for å hvile hodet, sa hun til Aftonbladet forrige uke.

– Det gjelder å fortsatt huske at hun er ung og at resultatene kan svinge, at hun nå og da kommer til å gjøre toppresultater, men at man ikke kan ha for høye forhåpninger, sa Bjørgen.

– Vil konkurrere

Men Frida Karlsson har ingen planer om å ta det piano når sesongen endelig begynner.

– Nei, jeg vil konkurrere. Jeg vil ta de sjansene jeg får, og det passer meg bra å konkurrere mye. Jeg tror ikke man skal tenke så veldig mye, men bare gjøre sitt beste, sier hun til Aftonbladet.

At resultatene for kan svinge, er hun derimot helt enig i.

– Man kan ikke forvente seg at alt går helt topp, jeg må ha litt is i magen, se på egne prestasjoner og ikke tenke så mye resultat. Du kan aldri vite hvordan andre presterer eller utvikler seg, sier 20-åringen.

Landslagstrener Magnus Ingesson åpner likevel opp for at det kan bli nødvendig å bremse Karlsson.

– Vi får se litt an hvordan det går. Det er sånn med alle løpere. Det er en lang sesong, og vi må rekke å få inn treningsperioder, så det kan være folk som står over. Det må vi snakke om, sier han.

Drømmer om Tour de Ski

Karlsson har allerede festet blikket på sesongens store høydepunkt.

– Ja, man har sett Touren på tv, og det skulle føles spesielt å reise til Tour de Ski, å få sjansen til å være med der, sier hun.

Der kan hun kanskje gi Therese Johaug kamp opp monsterbakken Alpe Cermis.

– Den burde passe meg. Jeg ser på meg selv som en allrounder, så et fint utgangspunkt der hadde vært fint.