– Det er å få resultater som teller. Prestasjonen mot Liverpool var god lenge, og så dro vi til Beograd og holdt nullen og fikk en seier. Nå håper vi å bygge videre på det.

Etter en tung periode har Ole Gunnar Solskjær fått et lite pusterom, men Manchester United-manageren trenger et god resultat borte mot Norwich søndag.

Det blir uten spillere som Paul Pogba, Luke Shaw, Eric Bailly og Nemanja Matic.

– Vi jobber hardt for å få dem tilbake. Fysioene er overarbeidet, men jeg er sikker på at elleveren vi starter med vil være sterk og ha energi, sier Solskjær.

Hyller talentene

Borte mot Partizan i Europaligaen fikk ungguttene James Garner (18) og Brandon Williams (19) sjansen fra start.

Williams skaffet straffesparket som ga United seieren, og nå roser manageren ungguttene.

– Det var en vanskelig kamp. Atmosfæren er skremmende. Begge guttene håndterte det veldig bra, sier Solskjær.

Han er ikke redd for å bruke ubeskrevne blad.

– Det handler om det her. Selvsagt vil du vinne trofeer, og gjøre det på en viss måte, men du vil også gjøre det med egne gutter. Det er DNAet vi har. Vi gir unge spillere en sjanse. Du vet ikke før du kaster dem ut på dypt vann og ser om de kan svømme, men guttene har gjort det veldig bra så langt, sier Manchester United-manageren.

Å bygge et yngre lag slik Solskjær gjør, kombinert med resultatpresset som alltid vil være i en gigantklubb som Manchester United, er neppe en enkel kombinasjon, men nordmannen er klar på hvor han står.

– Du må være modig. Du må stole på spillerne, også de yngre. Vi trenger resultater så snart som mulig og vi trenger et resultat mot Norwich, men vi er i situasjonen som er. Vi bestemte oss for å gjøre en endring, og det har vært vanskelig til tider, men de unge spillerne kommer til å lære av det, mener han.

– Cupfinale for motstanderen

Norwich har vist gode takter på hjemmebane, ser man bort fra da de ble ydmyket 1-5 av Aston Villa i den forrige.

Men de har slått Manchester City og Newcastle, samt gått på et knepet tap mot Chelsea. Nå er det Manchester United neste på Carrow Road, og Solskjær har ingen forventninger om at de skal få en enkel jobb mot Daniel Farkes menn.

– Når du er i Manchester United må du bli vant til at hver bortekamp er nesten som en cupfinale for motstanderlaget. Det spiller ingen rolle om det er Liverpool, Manchester City, Norwich eller hvem enn vi spiller mot. Det er en stor kamp for alle. Er man i Manchester United må man håndtere det, sier 46-åringen.

Kanskje kan Anthony Martial, som nylig kom tilbake fra skade, bli avgjørende igjen. I Beograd scoret franskmannen kampens eneste mål fra straffemerket.

– Du snakker om selvtillit. Det har ikke noe å si hvordan du scorer. Om det er straffe eller via ryggen. Som spiss vil du se tallene gå høyere og høyere. Det er godt for Anthony å komme tilbake og score, sier Solskjær.